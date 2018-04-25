الرجاء يعود بفوز ثمين من ملعب شباب خنيفرة

هسبورت- سعيد إبراهيم الحاج*

تمكن فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، من العودة بالنقاط الكاملة للمباراة التي جمعته اليوم الأربعاء على أرضية الملعب البلدي لخنيفرة بمضيفه شباب أطلس خنيفرة، برسم النزال المؤجل عن الجولة 22 من منافسات الدوري الاحترافي، وذلك بعد أن تغلب عليه بنتيجة (3-2).

وعرفت أطوار الربع ساعة الأولى من المواجهة، ندية كبيرة بين عناصر الطرفين، بقيت في ظلها أطوار اللاعب مقتصرة على وسط الميدان مع غياب فرص التهديف، قبل أن يحتسب الحكم توفيق كورار، ركلة جزاء للفريق "الخنيفري" في حدود الدقيقة 17، نجح البوركينابي باسيري كومباوري، في ترجمتها إلى هدف التقدم في النتيجة لأصحاب الأرض.

وتحرك الخط الأمامي للفريق الرجاوي بعد هدف تقدم "أطلس خنيفرة"، حيث فوت رفاق المهاجم محسن ياجور، العديد من الكرات الهجومية السانحة للتهديف، قبل أن ينوب عليهم من جديد المدافع العميد بدر بانون، حيث تمكن من تعديل النتيجة في حدود الدقيقة 29، في المقابل كان أبناء كمال الزواغي، قريبين من إحراز الهدف الثاني في أكثر من كرة، خصوصا في الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى.

ومع بداية مجريات النصف الثاني للمواجهة، تمكن أيوب الكعداوي، من هز شباك الحارس الرجاوي أنس الزنيتي، في حدود الدقيقة 47 بطريقة رائعة، منح به التقدم مجددا في النتيجة لرفاقه في الفريق "الخنيفري"، كما كانوا قريبين من إضافة الهدف الثالث في أكثر من كرة، بعد التراجع الملموس الذي ظهر به مردود جل عناصر الفريق البيضاوي خلال فترات الشوط الثاني.

وتمكن محسن ياجور، من تسجيل هدف التعادل للرجاء في الدقيقة 62، براسية مركزة بعد تمريرة محكمة من رفيقه زكرياء حدراف، ليشعل باقي الدقائق المتبقية من النزال، إذ تبادل لاعبو الفريقين بعض المحاولات الهجومية السانحة للتهديف بحثا عن هدف الفوز، الشيء الذي تحقق للاعب عبد الرحيم شاكير، في الدقيقة 85 من كرة تابثة، مانحا بذلك فوزا هاما لرفاقه في الفريق البيضاوي.

ومكن هذا الفوز الفريق البيضاوي من حصد ثلاث نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى النقطة 40 في المركز الخامس مناصفة مع الوداد مع مباراة ناقصة لكل منهما، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد شباب أطلس خنيفرة في حدود النقطة 26 في الصف قبل الأخير.

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