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الرئيسية | رياضة | النحس يهزم البايرن أمام الريال في عصبة الأبطال

النحس يهزم البايرن أمام الريال في عصبة الأبطال

النحس يهزم البايرن أمام الريال في عصبة الأبطال
هسبريس - متابعة
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:51

بات ريال مدريد الإسباني على مشارف التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه المثير 2 / 1 على مضيفه بايرن ميونخ الألماني في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية اليوم الأربعاء.

دفع بايرن ثمن سوء الحظ الذي عانى منه طوال المباراة، حيث كان الطرف الأفضل في معظم الفترات، رغم افتقاده خدمات نجميه أريين روبن وجيروم بواتينج، اللذين خرجا من ملعب المباراة للإصابة، بالإضافة لخوضه اللقاء دون نجومه ديفيد ألابا وكينجسلي كومان وآرتورو فيدال بداعي الإصابة أيضا، لكن لاعبوه تسابقوا في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الريال بغرابة شديدة، ليمنح الفرصة للفريق الملكي للتغلب عليه للمباراة السادسة على التوالي في البطولة.

تقدم بايرن بهدف حمل توقيع جوشوا كيميتش في الدقيقة 27، وتعادل الظهير الأيسر البرازيلي مارسيللو في الدقيقة 44 ،على عكس سير اللعب، ثم أضاف (البديل) ماركو أسينسيو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 56.

أصبح يكفي الريال، الذي يتطلع للاحتفاظ باللقب القاري للعام الثالث على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقبا ، الخسارة بهدف نظيف في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه (سانتياجو برنابيو) يوم الثلاثاء القادم، للتأهل إلى المباراة النهائية.

في المقابل، بات يتعين على بايرن، الذي لم يحقق أي انتصار على الريال في البطولة منذ 17أبريل عام 2012، للفوز بهدفين نظيفين على الأقل، أو بفارق هدف شريطة نجاحه في تسجيل ثلاثة أهداف، من أجل التأهل للنهائي والمحافظة على حلمه بتكرار الإنجاز الذي حققه عام 2013، عندما توج بالثلاثية التاريخية (دوري الأبطال والدوري الألماني وكأس ألمانيا) تحت قيادة مدربه الحالي يوب هاينكس.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي، الذي سيقام يوم 26 ماي القادم بالعاصمة الأوكرانية كييف، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ليفربول الانجليزي وروما الإيطالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ياسسسسسسي سطات الأربعاء 25 أبريل 2018 - 21:59
ديييييييييييييييييييما ريال ولكاس ريالي هههههه
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10
2 - mohamed lhamioui الأربعاء 25 أبريل 2018 - 22:01
diiiiiima ::::: real madrid;;;;;;;;;;;
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8
3 - رشيد الأربعاء 25 أبريل 2018 - 22:08
النحس ههههه بل قل لحسن الحظ انتهت بهذه النتيجة فقط النحس زوينة هدي هههه
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5
4 - أمين WV, USA الأربعاء 25 أبريل 2018 - 22:11
النحس، الحكم مساعدهم، و زيد و زيد. علاش ماتكونش عندنا روح رياضية و نعتارفو ان ريال مدريد استحق الفوز اليوم؟ ألهذه الدرجة أصبحنا نكره الإنسان الناجح؟ بالنسبة لضربة الجزاء ضد جوفنتس: تصوّروا الذي سقط ميسي و حطّوا راموس مكان بنعطية... اوالله احبيبي سوف تقوم الدنيا و لا تقعد. ألهذه الدرجة أصبحنا غير موضوعيين؟
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15
5 - عبد الحكيم الأربعاء 25 أبريل 2018 - 22:12
لعب الريال اليوم بشكل دفاعي،بمن فيهم رونالدو الذي لم يظهر في المبارة ،لامتصاص هجمات البايرن،الذي رغم افتقاده لخدمات روبن و باوتينك،قدم مبارة جيدة رغم قيامه لاعبيه ببعض الاخطاء الخاصة التي منحت الهدف الثاني لمدريد،لا شيء حسم بعد رغم الفوز،فمازالت هناك مبارة الاياب،وان كنت اتوقع تاهل الريال الى النهاية،
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17
6 - هشام كولميمة الأربعاء 25 أبريل 2018 - 22:15
فريق الريال له تجربة كبيرة...يستحق الفوز بدوري الأبطال الأوروبي.و البايرن لعب المباراة بكل روح رياضية...و مباراة الإياب ستكون ممتعة.شكرا على التفاعل.
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8
7 - الوراني مبارك الأربعاء 25 أبريل 2018 - 22:26
أظن أن الناشر لن يكون إلا برشلوني ما نلاحظه دايما عندما يفوز الريال بجدارة و إستحقاق و بشهادة الجميع تتوالي الإنتقادات مرتا بعبارة فوز متير للجدل و مرتا أخري الحظ لم يحالف الخصم يجب أن تتسمو بالروح الرياظية فالبطل يبقي دايما بطل hala madrid
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7
8 - MATADOR الأربعاء 25 أبريل 2018 - 23:02
لقد فاز الريال بجدارة واستحقاق وفي قلب المانيا فعن اي نحس تتكلمون ...الريال منذ بداية العصبة وهو يلتقي اقوى الفرق العالمية واخرهم اليوفي والان البايرن ويسحقهم في عقر دارهم
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0
9 - صراحة الأربعاء 25 أبريل 2018 - 23:08
خروج روبن وبواتينغ اتر بشكل كبير على البايرن خصوصا على المستوى الهجومي ورغم ذلك قدم الفريق البافاري بقيادة رييري مستوى طيب واهدر العديد من الفرص السانحة لتسجيل ولم يحالفه الحظ الذي كان بجانب الريال .
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