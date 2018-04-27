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الرئيسية | رياضة | "فيفا" ترد: اتهام إنفانتينو بعرقلة "موروكو 2026" غير مقبول

"فيفا" ترد: اتهام إنفانتينو بعرقلة "موروكو 2026" غير مقبول

"فيفا" ترد: اتهام إنفانتينو بعرقلة "موروكو 2026" غير مقبول
هسبورت - أمال لكعيدا*
الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:50

في أول رد له على التقارير التي اتهمت جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمحاولاته الدفع بلجنة "تاسك فورس" لإيجاد ثغرات تطيح بملف الترشيح المغربي لتنظيم كأس العالم 2026، جددت "فيفا" أن الرئيس السويسري يلتزم كامل الحياد والشفافية في التعاطي مع تحديد هوية منظم "مونديال 2026"، والتي ستتم دون إعطاء صوته، وإنما بتصويت اتحادات الكرة المنضوية تحت لواء الفيفا، أن أجل القطع مع ممارسات الماضي.

ورد الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تساؤلات "هسبورت" حول الأخبار التي راجت بخصوص ضلوع جياني إنفانتينو في مؤامرة ضد الملف المغربي، مشيرةً إلى أن هذه الادعاءات ذات الطابع التشهيري غير مقبولة، سيما وأنها تأتي في مرحلة، قبل أقل من شهرين، لتحديد هوية المنظم، والتي من المفترض أن تتسم بالهدوء والمسؤولية والاحترام.

وأضافت "فيفا" في ردها على الجريدة أن التغيير الحاصل في عملية تحديد هوية المنظم جاءت من أجل القطع مع ممارسات الماضي، وأن فرض نظام تنقيط جديد كان بهدف الوقوف بدقة على مدى استجابة كل مرشح لدفتر التحملات المتطلب، بما أنه يخص تنظيم منافسة عالمية من حجم كأس العالم.

وكانت صحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية، قد نشرت تحقيقاً أعده الصحفي الألماني الشهير تيم رون، لفت إلى أن توسيع وتغيير صلاحيات لجنة "تاسك فورس" التي زارت المغرب مؤخرا كان الهدف منه عرقلة طريق المغرب قبل الوصول لمرحلة الصويت، في 13 من شهر يونيو المقبل، مضيفاً أن إنفتانيتينو يبحث بشتى الطرق منح شرف تنظيم "مونديال" 2026 للثلاثي الأمريكي.

وكثر اللغط أخيراً حول ما إذا كان الملف المغربي سيصل مرحلة التصويت، أم سيتعرض للإقصاء بداعي عدم استجابته للمعايير المحددة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصةً بعد التعديلات التي لحقت بسلم التنقيط وبعض الملاحظات التي أبداها خماسي لجنة تاسك فورس خلال الزيارة التي خصصتها للمغرب، الأسبوع الماضي.

وكانت مصادر متطابقة من داخل دائرة الملف المغربي، قد أكدت أن القائمين على ترشح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026، سيلجؤون إلى محكمة التحكيم الرياضي في حال تم عرقلة بلوغ الملف المغربي مرحلة التصويت.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Sadik YEMLAH الجمعة 27 أبريل 2018 - 15:11
و بماذا سترد الفيفا على تهديدات ترامب للدول الذي تريد أن تصوت على المغرب ؟ هل هذا التصرف يدخل في خانة fair play ؟
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61
2 - مغربي الجمعة 27 أبريل 2018 - 15:19
الرئيس الأمريكي مساء الخميس تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها، إن بلاده قدمت عرضا قويا لتنظيم كأس العالم إلى جانب كندا والمكسيك، دون أن يذكر المغرب على الرغم من أنها تقدمت بملفها أيضا للفيفا.
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9
3 - معقد الجمعة 27 أبريل 2018 - 15:23
لو كانت الفيفا تتبجح بالعدل والنزاهة لمنحوا حق التنظيم للمغرب الذي سرق منه في مناسبتين والسبب هو الفيفا لكني الوم المغرب لعدم دفاعه عن حقه المشروع خاصة بعض ظهور توابث وادلة وتسجيلات مرئية و صوتية تفضح الفيفا و من كان يسيرها او يحكمها و مع ذلك لم يحرك المغرب ساكنا
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4
4 - المهاجر الجمعة 27 أبريل 2018 - 15:29
السلام عليكم ما اريد قوله هو انه لازال الملايين اكثر من 1/3 سكان المغرب تعيش الهشاشة و تحت خط الفقر و هو بالمناسبة ليس خط الفقر الامريكي !!!
(poverty line is 12000 $ US and under) و المسؤولون في
المغرب يفكرون في صرف 16 مليار دولار لتنظيم لاكوبdu monde و لجني 3 ملايير !!!
.Vos priorites sont vraiment UPSIDE DOWN!!!!!
نعم نريد كاس العالم تربحها و تاتي بها اقدام الاسود لكن لا نريد تنظيمها على حساب قوت المعدمين من ابناء وبنات شعبنا!!
اتمنى من اعماق قلبي ان ترفض اللجنة التقنية الملف المغربي وليكن للمسؤولين بعد ذلك التفرغ لسن سياسة تنموية جديدة تمر بنا فعلا لمصاف الدول الصاعدة خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفقر و الهشاشة و الامية و الجهل
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7
5 - moh الجمعة 27 أبريل 2018 - 15:32
بعض الاخوة من الجارة الشرقية يتخدون بلدهم كمعيار لقدرة المغرب على التنظيم ولكن الحقيقة انه لا علاقة لاممكانيات وظروف البلدين فالمغرب له ارع محاولات سابقة اكسبته الخبرة واعد كل ما يلزم للنجاح وقد عاينت اللجنة النجازات
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-9
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