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الرئيسية | رياضة | ترامب يهدد الدول المؤيدة لتنظيم "مونديال 2026" في المغرب

ترامب يهدد الدول المؤيدة لتنظيم "مونديال 2026" في المغرب

ترامب يهدد الدول المؤيدة لتنظيم "مونديال 2026" في المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 أبريل 2018 - 07:50

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على "تويتر"، تأييده للعرض الموحد من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، ووجه تهديداً مبطناً إلى الدول التي ربما تعارض ذلك.

ويتنافس المغرب ضد العرض الموحد من الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، وسيتم اختيار الفائز في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي "فيفا" 13 يونيو في موسكو.

وكتب ترامب على حسابه: "سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائماً عرض الولايات المتحدة، لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا بما في ذلك في الأمم المتحدة؟".

وتعتمد أمريكا الشمالية على الملاعب الكبيرة والبنية التحتية الممتازة، لكنها لا تضمن الفوز في التصويت في يونيو المقبل، إذ من المتوقع أن يحصل العرض المغربي على دعم قوي من الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لوسائل إعلام مؤخراً، أن بلاده ستساند الملف المغربي، كما أعلنت روسيا التي تستضيف مونديال 2018 دعمها للمغرب، وكذلك العديد من الدول العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية.

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