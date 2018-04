ترامب يهدد الدول المؤيدة لتنظيم "مونديال 2026" في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على "تويتر"، تأييده للعرض الموحد من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، ووجه تهديداً مبطناً إلى الدول التي ربما تعارض ذلك.

ويتنافس المغرب ضد العرض الموحد من الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، وسيتم اختيار الفائز في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي "فيفا" 13 يونيو في موسكو.

وكتب ترامب على حسابه: "سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائماً عرض الولايات المتحدة، لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا بما في ذلك في الأمم المتحدة؟".

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?