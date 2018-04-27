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كُتّاب وآراء
ترامب يهدد الدول المؤيدة لتنظيم "مونديال 2026" في المغرب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على "تويتر"، تأييده للعرض الموحد من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، ووجه تهديداً مبطناً إلى الدول التي ربما تعارض ذلك.
ويتنافس المغرب ضد العرض الموحد من الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، وسيتم اختيار الفائز في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي "فيفا" 13 يونيو في موسكو.
وكتب ترامب على حسابه: "سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائماً عرض الولايات المتحدة، لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا بما في ذلك في الأمم المتحدة؟".
The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 avril 2018
وتعتمد أمريكا الشمالية على الملاعب الكبيرة والبنية التحتية الممتازة، لكنها لا تضمن الفوز في التصويت في يونيو المقبل، إذ من المتوقع أن يحصل العرض المغربي على دعم قوي من الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.
وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لوسائل إعلام مؤخراً، أن بلاده ستساند الملف المغربي، كما أعلنت روسيا التي تستضيف مونديال 2018 دعمها للمغرب، وكذلك العديد من الدول العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية.