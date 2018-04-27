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الرئيسية | رياضة | سفير المغرب بسنغافورة يروج لـ"موروكو2026"

سفير المغرب بسنغافورة يروج لـ"موروكو2026"

سفير المغرب بسنغافورة يروج لـ"موروكو2026"
هسبريس من سنغافورة
الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:40

احتضنت جمهورية سنغافورة لقاء للتعريف بملف ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، وإبراز مدى قدرة المملكة على تنظيم العرس العالمي على جميع المستويات.

حضر عن الجانب المغربي وديع بنعبد الله، سفير المملكة المغربية لدى جمهوريتي إندونيسيا وسنغافورة، وهو تشو تيك، القنصل الفخري للمملكة المغربية بسنغافورة، وهشام بيار، المستشار الاقتصادي بسفارة المملكة المغربية بجاكرتا الأندونيسية.

اللقاء، الذي حضره س. طافانسون، نائب رئيس جامعة كرة القدم بسنغافورة، ويازين بوهاري، الكاتب العام للجامعة، وفابيان شو، مساعد مدير التطوير والتخطيط، شهد نقاشا حول سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال الرياضة على العموم وكرة القدم بشكل خاص عبر تطوير وتوطيد العلاقة بين جامعتي كرة القدم وأندية البلدين.

وقد عبّر المسؤولون السنغافوريون عن استعدادهم لدراسة الملف المغربي بتأن وبإيجابية، معربين عن سعادتهم وامتنانهم للاهتمام بلقاء مسؤولي الكرة السنغافورية.

وشدد المتحدثون على أن الموقع الإستراتيجي للمغرب وحب المغاربة لكرة القدم والجو مناسب كلها عوامل تقوي الملف المغربي، متمنين للمملكة حظا سعيدا في منافستها على احتضان نهائيات كأس العالم سنة 2026.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ziryab الجمعة 27 أبريل 2018 - 15:19
"وقد عبّر المسؤولون السنغافوريون عن استعدادهم لدراسة الملف المغربي بتأن وبإيجابية"
و بعد ذلك
"وشدد المتحدثون على أن الموقع الإستراتيجي للمغرب وحب المغاربة لكرة القدم والجو مناسب كلها عوامل تقوي الملف المغربي.....متمنين للمملكة حظا سعيدا في منافستها على احتضان نهائيات كأس العالم سنة 2026.؟!
موقف ديبلوماسي. ما يجوِع الذيب ما ايبكي الراعي.
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