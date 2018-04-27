إيمري يرحل عن تدريب باريس سان جيرمان

هسبريس - إفي

أعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري اليوم الجمعة رحيله عن باريس سان جيرمان اعتبارا من يونيو المقبل، حين ينتهي عقده، مؤكدا أن هذا القرار "هو الأفضل للجميع".

وقال إيمري في مؤتمر صحفي "لقد أبلغت اللاعبين بأنه بعد لقائي مع الرئيس والمدير الرياضي قررنا أنني لن أستمر الموسم المقبل".

وتولى إيمري (46 عاما) تدريب (بي اس جي) منذ يونيو 2016 ورغم تتويجه بمعظم البطولات المحلية، عدا الدوري في 2017 لكنه أخفق في دوري أبطال أوروبا، الذي لم يتجاوز فيه الدور ثمن النهائي، حيث خرج على يد برشلونة في 2017 ثم ريال مدريد في 2018.

وقال إيمري "أشكر اللاعبين والرئيس والمدير الرياضي، والمشجعين".

وتحدث إيمري عن البرازيلي نيمار وأشار إلى أن عام لاعبه الاول في باريس سان جيرمان "لم يكن سهلا"، داعيا إياه بأن يستمر على طبيعته التي يعيشها.

وأضاف "التغيير ليس سهلا على الإطلاق"، في إشارة إلى انتقاله الصيف الماضي من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، في أغلى صفقة بكرة القدم.