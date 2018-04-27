ملاعب إسبانيا تفتقد إبداع الرسام أندريس انييستا

عبد الناصر أحمد*

ستفتقد الملاعب الإسبانية أحد نجوم كرة القدم وهو أندريس انييستا الملقب بـ"الرسام" بعد رحلة حافلة بالعطاء والإنجازات مع برشلونة منذ نشأته داخل جدرانه إلى أن قرراليوم الجمعة الرحيل عن صفوفه بنهاية الموسم الحالي.

ولم يغادر انييستا (33 عامًا) الفريق الكتالوني منذ أن انتقل إليه وهو صغير في السن عام 1996 عندما كان يبلغ من العمر وقتها 12 عامًا.

وتدرج "الرسام" في جميع المراحل السنية للفريق الكتالوني إلى أن انضم إلى الفريق الأول في مباراة كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا في موسم 2002-2003، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.

وكانت مباراة "الرسام" الأولى في الدوري الإسباني (الليغا) أمام ريال مايوركا حيث أشركه المدرب الهولندي لويس فان غال بديلاَ للاعب جيرارد لوبيز في الشوط الثاني من عمر اللقاء على الرغم من صغر سنه إذ كان يبلغ من العمر 18 عاماً آنذاك.

وبعد رحيل فان غال عن برشلونة تعاقدت إدارة النادي مع المدرب لورينزو سيرا الذي استبعد انييستا في أول مباراة تحت قيادته، ثم حل المدرب الصربي رادومير أنتيتش الذي استدعاه مجدداً لكنه اكتفى بتركه على مقاعد البدلاء، بعد ذلك استبعده عن المباريات التالية فغاب لمدة طويلة.

بعدها لجأ المدرب الصربي لانييستا فقام باستدعائه مجدداً فأشركه بديلاً لخافيير سافيولا في الدقيقة 63 من عمر المباراة التي جمعت برشلونة بنادي ألافيس، منهياً بذلك موسم 2002- 2003 بخمسة مشاركات في بطولة الدوري الإسباني ومشاركة وحيدة في دوري أبطال أوروبا.

أما في موسم 2003– 2004 فلعب كأساسي في عشر مباريات، مسجلاً هدفاً وحيداً ومنهياً موسمه باحتلال فريقه المركز الثاني خلف المتصدر فالنسيا.

وفي الموسم التالي، واصل انييستا تفوقه حيث شارك في 37 مباراة بالدوري ليصبح أكثر لاعب مشاركة بين زملائه، واستمر مسلسل تألقه في السنوات التالية في حصد البطولات والألقاب مع الفريق الكتالوني.

وتمكن انييستا خلال فترة تواجده ببرشلونة من التتويج بـ31 لقبًا في مختلف المسابقات التي خاضها الفريق الكتالوني

وحقق انييستا لقب الدوري الإسباني (الليغا) بإجمالي 8 مرات وفي طريقه لتحقيق اللقب للمرة التاسعة في حالة تتويجه بلقب الموسم الحالي 2017-2018.

بالإضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا (6 مرات)، وكأس السوبر الإسباني (7 مرات)، ودوري أبطال أوروبا (4 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بواقع ثلاث مرات في كل منهما.

أما الألقاب الفردية التي حققها انييستا مع برشلونة فتمثلت في فوزه بجائزة أفضل وسط مهاجم بالدوري الإسباني (4 مرات)، وأفضل لاعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكذلك أفضل لاعب في القارة، وأفضل لاعب في "الليغا" بإجمالي مرة واحدة في كل منهما.

وعلى الصعيد الدولي فبات انييستا من الدعائم الأساسية في المنتخب الإسباني، حيث حقق معه بطولة كأس العالم عام 2010، وبطولة أمم أوروبا (مرتين) عامي 2008 و2012.

وصباح اليوم، أعلن انييستا رحيله رسميًا عن برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الحالي بعدما لعب بقميص الفريق الكتالوني ما لا يقل عن 669 مباراة على مدار 16 موسماً.