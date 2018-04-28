بوقرطاشة يمثل المغرب في تنس الكراسي المتحركة

هسبريس من الرباط

يشارك البطل المغربي في رياضة التنس على الكراسي المتحركة لحاج بوقرطاشة، في الفترة بين 28 أبريل و01 ماي، في المسابقة الدولية "1er Trofeo CITTA DI CANTU" المزمع تنظيمها بإيطاليا، وذلك بعد فوزه بكأس إفريقيا، ضامناً التأهل إلى بطولة العالم التي ستقام بهولندا.

ويطمح بوقرطاشة، من خلال مشاركته في هذه المسابقة وشبيهاتها دوليا، إلى تحقيق تقدم على مستوى الترتيب العالمي، والمضي قدما نحو الألعاب البارالمبية التي ستعقد بطوكيو 2020.

حري بالذكر أن البطولة التي ستقام في إيطاليا تضم ما يناهز 56 لاعبا دوليا يتبارون على لقب هذه المنافسة، ويمثلون كل بقاع العالم، من أستراليا، النمسا، بولونيا، هولندا، اليونان ودول أخرى؛ بينما يبقى اللاعب بوقرطاشة المغربي والعربي والإفريقي الوحيد المشارك في فعاليات هذه البطولة.

وتتشابه لُعبة كرة المضرب للأشخاص ذوي الإعاقة في الأجزاء الُسفلية من الجسم مع كرة المضرب العادية من حيث مساحة الملاعب وحجم الكرات والمضارب، لكن مع اختلافين رئيسيين يتمثلان في السماح بارتداد الكرة مرتين بالملعب، وارتدادها للمرة الثانية خارج الملعب المحدد. وقد دخلت اللعبة - على المستوى الوطني - أوائل سنة 2001، إذ خضع الجيل الأول من اللاعبين لتكوين على يد أحد الأطر الفرنسية، بشراكة مع الجامعة الملكية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة والجامعة الدولية للتنس.