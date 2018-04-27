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أولمبيك آسفي يصعق بميدانه اتحاد الفتح الرياضي
الجمعة 27 أبريل 2018 - 22:10
فاز فريق أولمبيك آسفي آسفي بميدانه على اتحاد الفتح الرياضي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة ال27 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل الهدف الوحيد في اللقاء محسن العشير في الدقيقة 53.
والتحق الفريق المسفيوي بعد هذا الفوز بمنافسه في مباراة اليوم اتحاد الفتح في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، إلى جانب حسنية أكادير الذي يستقبل بعد غد الأحد سريع وادي زم.