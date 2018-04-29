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الرئيسية | رياضة | مدرب روسيا: لدي السر لإبطال سحر محمد صلاح

مدرب روسيا: لدي السر لإبطال سحر محمد صلاح

مدرب روسيا: لدي السر لإبطال سحر محمد صلاح
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 29 أبريل 2018 - 00:40

أشاد ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم، بالمستويات والعروض الاستثنائية التي يقدمها النجم المصري الدولي محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وقال تشيرتشيسوف في تصريحات لصحيفة "كامسمولسكايا برافدا" الروسية، أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك"، "صلاح حاليا هو الزعيم ، ويمكن القول إنه أفضل لاعب في العالم".

وأضاف "أوافق كافة الأراء التي تتحدث عن أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا ، وهذا ما كان واضحا بصورة جلية في مبارياته الأخيرة مع ليفربول. صلاح لم يتغير فحسب ، بل تغيرت كافة الأشياء من حوله ما جعله يتمتع بإمكانيات كبيرة".

ويأتي ذلك في ضوء الاستعدادات لخوض غمار كأس العالم 2018 بروسيا ، والتي يتنافس فيها المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا وأوروجواي والسعودية.

ويتصدر صلاح ، الذي انضم إلى ليفربول مع بداية الموسم الجاري قادما من روما الإيطالي ، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا وقد توج قبل أيام بلقب أفضل لاعب في إنجلترا ، كما لعب دورا بارزا في تأهل المنتخب المصري إلى المونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما.

ورغم ذلك ، قال مدرب المنتخب الروسي إنه يمتلك "السر" الذي يمكن من خلاله "إبطال سحر" النجم محمد صلاح مع المنتخب المصري.

وأوضح تشيرتشيسوف "في البداية علينا أن نعلم أن أسلوب هيكتور كوبر (المدير الفني للمنتخب المصري) يختلف بصورة كبيرة عن طريقة لعب (المدير الفني يورجن) كلوب مع ليفربول".

وأضاف "يلعب مدرب المنتخب المصري دوما كرة قدم مختلفة بعض الشيء ، على عكس ليفربول ، فهو غالبا ما يحرص على تحرير محمد صلاح من الواجبات الدفاعية ، ويعتمد على سرعاته."

وتابع "لكن السؤال ، ما مدى سرعة تسليم الكرات له (صلاح)؟ ، وهو السر الذي يمكننا من خلاله إبطال سحره ، خاصة وأننا نعتقد أنه مع منتخب مصر تكون سرعة تسليم الكرة له أبطأ بصورة كبيرة مما يتم معه في ليفربول ، وهذا ما سنركز عليه."

ويفتتح المنتخب الروسي منافسات كأس العالم بمواجهة المنتخب السعودي يوم 14 يونيو ثم يواجه بعدها المنتخب المصري ومنتخب أوروجواي يومي 19 و25 من الشهر نفسه ، على الترتيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - المغربي الأحد 29 أبريل 2018 - 01:49
Il parle de la magie, Mohamed Salah est considéré comme un grand magicien
و ليس بالسحر و الشعودة المعروفة عند المغاربة
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