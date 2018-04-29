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كُتّاب وآراء
فريق مولودية وهران يرغب في التعاقد مع الزاكي
يَبدو أن الإطار الوطني بادو الزاكي، بات مطلوبا بشكل كبير في الدوري الجزائري، بعد إنجازه الأخير رفقة نادي بلوزداد الجزائري، إذ دخل نادي مولودية وهران على الخط، وأعلن هو الآخر رغبته في التعاقد مع المدرب المغربي، للإشراف على الفريق خلال الموسم الرياضي المقبل.
وقال أحمد بلحاج، رئيس مولودية وهران الجزائري، في تصريح لـ"هسبورت"، أنه عُرِض عليه التعاقد مع الإطار المغربي بادو الزاكي للإشراف على تدريب المجموعة خلال الموسم المقبل، إلا أنه لم يتم التوصّل إلى اتفاق نهائي بعد بين الطرفين، مردفا: "أنفي الإشاعات التي تؤكد تعاقدنا مع الزاكي، لم يتم ذلك بعد، هادو غير الأنصار مقلقين وقتاش يجي عندنا".
وأضاف رئيس الـMCO الجزائري، أنه سينتقل الأسبوع المقبل إلى المغرب، لمجالسة المدرب بادو الزاكي، ومناقشة العرض الذي سيتم تقديمه له، مردفا: "سنعقد جلسة مع الزاكي، لمناقشة بنود العقد، من راتب شهري، والأهداف المسطرة خصوصا وأن الفريق يلعب على واجهة إفريقية.. أتمنى أن لا نضيع الوقت في المفاوضات، لأنني مقتنع به مدربا ونرغب في التعاقد معه".
وعلمت "هسبورت"، أن إدارة النادي الجزائري قد تواصلت هذا الأسبوع مع بادو الزاكي عبر الهاتف، وعرضت عليه تدريب مولودية وهران، حيث اتّفقا الطرفين على عقد جلسة مقبلة لمناقشة العرض وبنود العقد، بحثا عن اتفاق ينتهي بالتوقيع الرسمي.
وكان فريق اتحاد العاصمة الجزائري، قد فشل في التعاقد بشكل رسمي مع الإطار المغربي بادو الزاكي، للإشراف على تدريب المجموعة بداية من الموسم الرياضي المقبل، بسبب بعض بنود العقد التي لم يتم الاتفاق عليها، إذ سبق لمسؤولي الفريق الجزائري أن انتقلوا إلى مدينة الدار البيضاء، قصد مجالسة الزاكي والبحث عن اتفاق يقضي بتدريب الفريق، خلفا للمدرب الحالي ميلود حمدي.