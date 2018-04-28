شباب الريف يجبر الأولمبيك على التعادل بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

استقبل فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، عشية اليوم السبت على أرضية ملعب الفوسفاط، فريق شباب الريف الحسيمي، برسم الدورة السابعة والعشرين من البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب"، وانتهى اللقاء بتسجيل هدف واحد في كل مرمى.

وجاءت نتيجة المباراة بعد شوط أول اتسم بالحذر من جانب الفريقين، حيث غابت المحاولات الحقيقية لتسجيل هدف السبق طيلة النصف ساعة الأولى من اللقاء، واقتصر اللاعبون فيها على محاولات محتشمة، انتهت جميعها بتسديدات خارج المرمى، وأخرى بين أيدي الحارسيْن.

وبعد توالي المحاولات الفاشلة من جانب الفريقين، نجح زهير المترجي، مهاجم فريق أولمبيك خريبكة، في التسلل من الجانب الأيسر لحارس شباب الريف الحسيمي، ويمرّر الكرة لزميله أدم النفاتي الذي تمكّن من تسجيل الهدف بالكعب، في تمام الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

أما الشوط الثاني من المباراة، فقد عرفت دقائقه الأولى اندفاعا قويا من جانب لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي، من أجل العودة في المباراة وتسجيل التعادل، غير أن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب الخط الدفاعي لأولمبيك خريبكة، ونجاح الحارس في ضد عدد من التسديدات.

وفي الوقت الذي اختار برنارد سيموندي، مدرب فريق أولمبيك خريبكة، استبدال مهاجم بلاعب خط وسط، من أجل إغلاق المنافذ عن لاعبي الفريق الضيف، نجح اللاعب يوسف بن علي، مهاجم شباب الريف الحسيمي، من استغلال خروج خاطئ لحارس "فريق الفوسفاط"، في تمام الدقيقة 81، وتسديد كرة من بعيد استقرت داخل الشباك.

وبنتيجة التعادل، عزّز كل فريق رصيده بنقطة واحدة لم تكن كافية لأولمبيك خريبكة من أجل مغادرة المركز العاشر، حيث بلغ رصيده إلى حدود الساعة 31 نقطة خلف فريق نهضة بركان، في الوقت الذي كانت فيه نتيجة التعادل كافية لفريق شباب الريف الحسيمي للانتقال من المركز 13 إلى المركز 12، برصيد لا يتعدى 29 نقطة، في انتظار إجراء باقي مباريات الدورة 27 من البطولة الاحترافية.