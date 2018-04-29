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الرئيسية | رياضة | مدرب اتحاد طنجة: الفريق يكبر في المباريات الصعبة

مدرب اتحاد طنجة: الفريق يكبر في المباريات الصعبة

مدرب اتحاد طنجة: الفريق يكبر في المباريات الصعبة
هسبورت - محمد فنڭار*
الأحد 29 أبريل 2018 - 09:15

قَال إدريس لمرابط، مدرب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، إن فريقه يكبر في المباريات الصعبة، وسيحاول الانتصار على فريق الوداد الرياضي في الجولة 27 من الدوري الاحترافي، اليوم الأحد، لانتزاع النقاط الثلاث ومواصلة صدارة البطولة.

وكشف لمرابط، في تصريح خص به "هسبورت"، أن اللاعبين عازمون على تحقيق الفوز رغم صعوبة الأمر، بحكم مواجهة بطل المغرب وإفريقيا وعودته إلى سكة الانتصارات في الآونة الأخيرة.

وزاد مستدركا: "لكن ذلك لن يمنع من تقديم أفضل المستويات، فالتاريخ يشهد على تألّق اللاعبين في مباريات من هذا الحجم، زد على ذلك تشجيعات الجماهير التي من شأنها تحفيز المجموعة على الظهور بشكل جيد".

وأضاف المدرب أن المباراة لها طعم خاص، بالنظر إلى إخفاق ناديه في الفوز في المباراتين الماضيتين، وهو عامل سيحاول به شحذ عزيمة اللاعبين، وإيقاف سلسلة النتائج السلبية، مبرزا أن الجميع يعرف مدى أهمية الانتصار على المطارد الوداد، ومتمنيا في الوقت ذاته إهداء جماهير طنجة أول الألقاب.

من جهته عبّر أحمد حمودان، نجم "IRT"، عن ثقته في قدرة زملائه على مواصلة الانفراد بالمقدمة، موضحا أن المباراة ستلعب مثل باقي المباريات، بعيدا عن الضغط، وزاد: "سيعمل الجميع على التركيز بشكل جيد لعدم الوقوع في الأخطاء، خصوصا أن المباراة تجرى في ميداننا وأمام جماهيرنا، وهي نقطة إيجابية لا بد من استغلالها على نحو جيد"، بتعبيره.

وكشف العميد أسامة الغريب أن الرغبة في الانتصار تسكن جميع مكونات النادي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المجموعة، إذ تخوض تداريبها دون ضغوطات وفي أجواء أخوية، مضيفا أن هذه الروح ستظهر في الملعب، وستساهم في الفوز الذي سيقرّب ناديه من البطولة الأولى في تاريخه.

وستقلب مباراة اتحاد طنجة والوداد معطيات البطولة، ففي حالة انتصار الفريق المضيف سيوسّع الفارق إلى سبع نقاط؛ في حين أن انتصار الضيف سيقرّبه منه بنقطة وحيدة؛ أما التعادل فسيبقي الصراع مفتوحا على اللقب بين أندية أخرى مثل حسنية أكادير، صاحب المركز الثالث، ومعه في المركز نفسه الفتح الرياضي برصيد 42 نقطة، والدفاع الحسني الجديدي، خامس الترتيب بـ41 نقطة، وكذا الرجاء البيضاوي الذي تنقصه مباراة مؤجلة بـ40 نقطة.

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