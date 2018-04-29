مغاربة يسخرون من تصميم القميص الجديد للمنتخب

هسبورت - أ. بلحاج | عـ. الراجي (صورة: خيار وحيد)

أَثار القميص الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم الخاص بنهائيات كأس العالم روسيا 2018، الذي تم الكشف عنه أول أمس الجمعة، موجة سخرية عارمة في صفوف الجماهير المغربية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اندهش الجميع من تصميم القميص الذي سيظهر به "أسود الأطلس" في أكبر عرس كروي على المستوى العالمي، في وقت اختارت المنتخبات الأخرى المشاركة بقمصان ذات جودة وتصميم روعي فيهما تاريخها.

وانتقد الجمهور المغربي بشدّة قميص المنتخب الوطني الجديد الذي تم وصفه بـ"البئيس"، إذ يفتقر للإبداع بتصميم في غاية البساطة، وألوان خافتة، مؤكدين أن شركة "أديداس" استعانت بقميص قديم وأضافت عليه شعار الجامعة الملكية، في وقت أحسنت إنتاج قمصان منتخبات أخرى عالمية، مثل المنتخب الألماني، والأرجنتيني، ومنتخبات أخرى تحمل نفس العلامة التجارية التي ترعى قميص المنتخب المغربي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.

وهاجمت فئة عريضة مسؤولي الجامعة الملكية للكرة، الذين وافقوا على التصميم الجديد لقميص "الأسود" في كأس العالم روسيا 2018، إذ تم تشبيهه بقمصان الدوريات الرمضانية لافتقاده حس الإبداع أو الاجتهاد. كما تمت المطالبة بإعادة النظر في هذه القمصان قبل الظهور بها في المونديال، خصوصا أن الشركة ذاتها أنتجت قمصانا رائعة لمنتخبات أخرى.

وظهرت مجموعة من التصاميم الخاصة بشباب "الفايسبوك"، تتميّز بالابتكار والإبداع، خصوصا أن الأمر يتعلق بتمثيل راية المغرب في أكبر المحافل الكروية العالمية. كما تعرّضت شركة "أديداس" لوابل من الانتقادات، آخرها تلك التي جاءت من الدولي السابق عبد السلام وادو، الذي نشر "تدوينة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "انتظرنا 20 سنة لرؤية قميص مثل هذا..يجب أن أعترف بأن أديداس سخرت منا".

وأضاف وادو في "التدوينة" نفسها: "حتى لو صنع في درب غلف أو درب عمر سيكون أكثر إبداعا. عليهم أن يعيدوا النظر في التصميم، مازال هناك وقت".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم قميص المنتخب الوطني الجديد، الخاص بالمشاركة في مونديال روسيا، في أحد محلات "أديداس" في الدار البيضاء، بحضور اللاعب الدولي السابق عبد العزيز بودربالة.

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