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الرئيسية | رياضة | مغاربة يسخرون من تصميم القميص الجديد للمنتخب

مغاربة يسخرون من تصميم القميص الجديد للمنتخب

مغاربة يسخرون من تصميم القميص الجديد للمنتخب
هسبورت - أ. بلحاج | عـ. الراجي (صورة: خيار وحيد)
الأحد 29 أبريل 2018 - 11:10

أَثار القميص الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم الخاص بنهائيات كأس العالم روسيا 2018، الذي تم الكشف عنه أول أمس الجمعة، موجة سخرية عارمة في صفوف الجماهير المغربية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اندهش الجميع من تصميم القميص الذي سيظهر به "أسود الأطلس" في أكبر عرس كروي على المستوى العالمي، في وقت اختارت المنتخبات الأخرى المشاركة بقمصان ذات جودة وتصميم روعي فيهما تاريخها.

وانتقد الجمهور المغربي بشدّة قميص المنتخب الوطني الجديد الذي تم وصفه بـ"البئيس"، إذ يفتقر للإبداع بتصميم في غاية البساطة، وألوان خافتة، مؤكدين أن شركة "أديداس" استعانت بقميص قديم وأضافت عليه شعار الجامعة الملكية، في وقت أحسنت إنتاج قمصان منتخبات أخرى عالمية، مثل المنتخب الألماني، والأرجنتيني، ومنتخبات أخرى تحمل نفس العلامة التجارية التي ترعى قميص المنتخب المغربي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.

وهاجمت فئة عريضة مسؤولي الجامعة الملكية للكرة، الذين وافقوا على التصميم الجديد لقميص "الأسود" في كأس العالم روسيا 2018، إذ تم تشبيهه بقمصان الدوريات الرمضانية لافتقاده حس الإبداع أو الاجتهاد. كما تمت المطالبة بإعادة النظر في هذه القمصان قبل الظهور بها في المونديال، خصوصا أن الشركة ذاتها أنتجت قمصانا رائعة لمنتخبات أخرى.

وظهرت مجموعة من التصاميم الخاصة بشباب "الفايسبوك"، تتميّز بالابتكار والإبداع، خصوصا أن الأمر يتعلق بتمثيل راية المغرب في أكبر المحافل الكروية العالمية. كما تعرّضت شركة "أديداس" لوابل من الانتقادات، آخرها تلك التي جاءت من الدولي السابق عبد السلام وادو، الذي نشر "تدوينة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "انتظرنا 20 سنة لرؤية قميص مثل هذا..يجب أن أعترف بأن أديداس سخرت منا".

وأضاف وادو في "التدوينة" نفسها: "حتى لو صنع في درب غلف أو درب عمر سيكون أكثر إبداعا. عليهم أن يعيدوا النظر في التصميم، مازال هناك وقت".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم قميص المنتخب الوطني الجديد، الخاص بالمشاركة في مونديال روسيا، في أحد محلات "أديداس" في الدار البيضاء، بحضور اللاعب الدولي السابق عبد العزيز بودربالة.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - مهاجر الأحد 29 أبريل 2018 - 11:18
وأين هي علامات الراية الوطنية اللون الأحمر و الأخضر في القميص ؟ يبدو أن المنتخب سيشارك في دوري الأحياء بمناسبة شهر رمضان !!
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62
2 - و من بعد الأحد 29 أبريل 2018 - 11:27
ما الغريب في الأمر ؟؟؟!!! نحن ننتقد كل شيء.
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-83
3 - Abdelali El AMRANI الأحد 29 أبريل 2018 - 11:31
حشومة و شوهة بزاف انا اقول يجب إعادة النظر في شركة adidas و التعاقد مع nikke أو puma تسنينا 20 عام باش نبانو بهاد توني
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43
4 - بلى بلى الأحد 29 أبريل 2018 - 11:31
واش المنتخب ماشي لعرض الازياء ول ماشي يلعب كورة باركة من الانتقادات الخاوية
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-44
5 - خالد اللي كان هنا الأحد 29 أبريل 2018 - 11:32
الحل مقاطعة هذا القميص أو بالأحرى مقاطعة شركة أديداس لأنها تستخف بعقول و مشاعر المغاربة هل القجع أعمى أم ماذا؟؟
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36
6 - hmad الأحد 29 أبريل 2018 - 11:34
on ne peut pas plaire à tout le monde , il y'a ceux qui cogitent et créent et ceux qui critiquent sans savoir pourquoi ils critiquent
صدق من قال بأن عندنا ثخمة في التصخيص
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-25
7 - acliclas الأحد 29 أبريل 2018 - 11:41
ديما مشوهين فالصغيرة و الكبيرة ...اي شيء يخص المغرب دون المستوئ لا ادري هل هو نحس ام غباء
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8
8 - مكاينش معامن الأحد 29 أبريل 2018 - 11:47
واش هاذ الناس كيعتمدوا على شي معايير و رؤية من شي كوكب بعيد و لكن بناقص مئات السنوات الضوئية و صعيب العنصر البشري يلاحظ جمالية إبداعاتهم...
واش الديفو فينا...
بدلوا زي ديال البوليس.... حالتو و زادوها بداك السروال المخنش... و الجيوبا اللي فجناب السروال علاش؟ ...
بدلوا زي ديال المنتخب.... 1920 قبل الترايخ و زيد رجع لور
أعباد الله ديروا لينا غير كوبيي كولي من شي دولة كون حنا زدنا لقدام...
هاذ المسؤولين 1 من 3
1 بغاو يبقاوا فبلاصتهوم
2 عندهم شي رؤية خارقة لا تلاحظ بالعين المجردة
3 كيبغيوا يقتاصدوا باش يشيطوا ما يديروا فجيوبهم
الله يجيب شي طيارة بوراقها... فهاذ البلاد ماكاينش معاهم
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7
9 - مواطن الأحد 29 أبريل 2018 - 11:48
السلم،اضن ان الشركة أديداس لديها الفكرة علئ القارة الافريقية علئ ان الكل لديه البشرة السوداء وهدا ما اعتمدت عليه الشركة ويجب التنبه لهدا،الان الجسم الدي عليه القميص فهو اسود والمغرب ليس الكل لديه البشرة السوداء.وأرجو أ لا يفهمها البعض بالمفهوم الاخر.( لافرق بين عربي او عجمي الا بتقوة) أما بالنسبة للقميص فهو سيئ جدا،
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-2
10 - SAMIR الأحد 29 أبريل 2018 - 11:49
كفانا من تبخيس كل شيء في هذه البلاد شوفو الفرق بين مغرب 1956ومغرب 2018 وحكموعقولكم
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-3
11 - aimad33 الأحد 29 أبريل 2018 - 11:52
نِعم القميص فهو يدل على فقر الشعب المغربي
لكن الكرة تُلعب على أرضية الميدان و لا علاقة لها بالقمصان....
ايوا على الله دوك السبنيول ايشوفو من حالنا او نبقاو فيهم او مايزيروش معانا اللعب...
حيت ايران و البرتغال الربح مضمون
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-1
12 - hayat الأحد 29 أبريل 2018 - 11:53
ما فهمتوا والو.....راه هاد التصميم فكروا فيه مزيان باش ترامب ما يفيقش بلي مغاربة..هههههه
خاصة انه ضد المغرب في تنظيم كاس العالم....
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1
13 - سلاوي الأحد 29 أبريل 2018 - 11:53
شوهة والله يلا شوهة قميص المنتخب الوطني في ستينات ههههه
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0
14 - مغربي الأحد 29 أبريل 2018 - 11:53
أكبر خطأ دارتو الجامعة هو فاش بدلات puma لي كانت كاتقدر حقا المنتخبات الافريقية
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1
15 - متتبع الأحد 29 أبريل 2018 - 11:54
رايت احدهم يقول قاطعو القميص الوطني .انظروا البؤس الذي وصلنا اليه.الوضع في مغربنا الحبيب اصبح لايطاق .كثروا الفهايمية وكلشي ولا كيفهم كلشي وما يثير الشفقة ان اسمع واحد الجملة تتكرر باستمرار : المغاربة عاقو وفاقو .هادي هي العياقة ؟ بل العكس انا لا ارى الا الحقد والتدمير التهراس وسوء الظن والحسد وبث الكراهية والصراع وحاشا لله ان يكون هادا هو اسلامنا .والاسلام يااخوة جاء ليرشد الناس لمكارم الاخلاق .والحقيقة ان هاد الناس حتى الصلاة لا يؤدونها وادا كان كانوا يؤدونها فهي رياضة يقومون بها لان الصلاة تنهى عن الفخشاء والمنكر.
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16 - farid الأحد 29 أبريل 2018 - 11:54
اللاعب الدولي السابق بودربالة انبهر جدا بالقميص ؟؟؟
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17 - نبيل الأحد 29 أبريل 2018 - 11:56
هاذ القميص فكرني ب بئيس 10ههههههههه
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1
18 - هنا الرباط الأحد 29 أبريل 2018 - 11:57
العقل و المنطق يقول ما الفاءدة من هضر اموال الشعب بقمصان فقط ....
اما الكارثة و الطامة الكبرى هي ان تكون قد كلفتنا ميزانية كبيرة و النتيجة ما عبر عنه هؤلاء ...
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2
19 - قدور الأحد 29 أبريل 2018 - 12:00
اقمصة عادية وللوهلة الاولى لا تظن انها للمنتخب المغربي. نقول في الشمال اقمصة حسبية اي لا تلفت النظر ولا تنفرد في اي شيء.
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-1
20 - tornadoguy الأحد 29 أبريل 2018 - 12:01
ماذا تنتظرون من التدبير المفوض
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2
21 - الوادنوني الأحد 29 أبريل 2018 - 12:02
الدم الاحمر والقلب الاخضر من العلامات الضرورية في قميص الفريق الوطني. هل تم التشاور مع الجهات العليا المعنية او كان الارتجال والاحتكار والاحتقار
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2
22 - ذكرى الأحد 29 أبريل 2018 - 12:03
لو تمّ الإحتفاظ بنسخة 86 لكان أفضل : هذا فريق يمثل المغرب ولا يمثل الجامعة فقط التي أعجبها ظهور رمزها على القميض فغطّت أعينها عن العيوب في القميص : اللون الأخضر لا يجب أن يكون فقط في شعار الجامعة لذى كان عليها مراعاة ذلك أم ترى هذه وسيلة جديدة للإبتزاز من طرف الشركة المنتجة : إما أن تقبلوا بقميص فرق الأحياء أو تدفعوا أضعافا مضاعفة لما يدفعه الآخرون لتتساوا مع زبنائنا الآخرين من حيث جودة القمصان . أصلا اللون الأبيض لا يعني شيئا خصوصا وأنه في القميص والسروال معا .
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0
23 - عبد الحكيم الأحد 29 أبريل 2018 - 12:03
ليس في تصميم القميص،اي اشارة الى لون العلم المغربي،او تصميم فني يواكب الموضة،
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0
24 - سام الأحد 29 أبريل 2018 - 12:05
العبرة ليست في القميص بل بالكعب و الرجل و الرجولة في اللعب أما القميص فيبقى في المرحلة الثانوية
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3
25 - منصف الأحد 29 أبريل 2018 - 12:06
أغلبية المنتقدين هم من عاشقي الأندية التي تحمل اللون الثاني للراية الوطنية... مع العلم أنه سنين و المنتخب "حرم عليه" اللون الأول للعلم المغربي!
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1
26 - saad الأحد 29 أبريل 2018 - 12:06
كان على الشركة،استغلال ألوان العالم الوطني ...وكذا تاريخ المغرب .نمنى حظ موفق للمنتخب.
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0
27 - said الأحد 29 أبريل 2018 - 12:07
نطلبوا الله التوفيق. راه القضية ما شي فالقميص...فنالس الليغادي يلبسوه.الزواق غادي يطير....
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0
28 - مدوخ مغربي الأحد 29 أبريل 2018 - 12:11
انتاج مكسيكو 1970اول مشاركة للمنتخب المغربي
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29 - المضمون لا الشكل الأحد 29 أبريل 2018 - 12:11
العبرة بالنتاءج التي ستتحقق وليس بشكل القميص.كفانا انتقادا من اجل الانتقاد.الشعب المغربي عبارة عن مجموعة من العقد والامراض النفسية .لا يعجبه العجب .من الصعب بل من المستحيل ارضاءه.
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30 - عمرو الأحد 29 أبريل 2018 - 12:14
المنتخب يمثل الوطن لذالك يجب ان يكون اللونين الاخضر والاحمر الوطنيين موجودين على القميص مثل كل دول العالم !؟ هذا قميص لنادي كرة القدم ولا علاقة له بالمنتخب
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31 - tornadoguy الأحد 29 أبريل 2018 - 12:17
************************je le trouve un bon T-shirt
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32 - الفيلسوف الأحد 29 أبريل 2018 - 12:22
مع ذالك فان القميص يعكس صورة البلد، ولهذا كان واجبا الاهتمام بالتصميم الجيد حثى لا نكون محل سخرية..
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33 - mazhari med الأحد 29 أبريل 2018 - 12:24
vraiment c'est honteux tenue dyale les equipes des quartiers en plus en presence de bouderbala peut etre qu'il a eu sa part de cette poule pondeuse et il a ferme les yeux comme tant d'autres fine houwa lakjaa fine houwa ministre des sports reveillez vous
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34 - ألماني اشقر الأحد 29 أبريل 2018 - 12:25
عادي ان يتم اخيار الوان خافتة لان اغلب لاعبي المغب الوانهم سمر او سمر داكنين وبالتالي لا يجوز اللون الداكن في الملابس .. يعني انتم مش الدانمارك او السويد او اسبانيا او كرواتيا لحتى تلبسو الوان غامقة
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