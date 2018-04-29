24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:38
|13:30
|17:07
|20:13
|21:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رباطيون يستحضرون الذاكرة التاريخية للمباني العتيقة بالعاصمة
- "الثروة السياحية" تصطدم بضعف البنية التحتية في إقليم اشتوكة
- ندوة بمعرض مكناس الدولي تناقش علاقة الإعلام بالتنمية الفلاحية
- عبد الوهاب الرامي: نقل الحقيقة روح أخلاقيات "صاحبة الجلالة"
- الإعلام والتنمية الفلاحية
حرمان عشرات الشباب من الحرية يفاقم معاناة الأمهات بمدينة جرادة (5.00)
مُومن: غياب التخطيط والتكوين يضعف تطور كرة القدم المغربية (5.00)
عبد الفتاح كيليطو: الطلبة "لا يقرؤون" .. والعربية أقرب إلى قلبي (5.00)
الناجي: التدمير الممنهج للمدرسة وراء ظهور "الحزب الإسلامي" (5.00)
- باعة متجولون يروجون الحليب الخام .. وخبير يحذر من انتشار السلّ - (212)
- منيب: النموذج التنموي فاشل .. والدولة تكرس الجهل المقدس - (39)
- الناجي: التدمير الممنهج للمدرسة وراء ظهور "الحزب الإسلامي" - (37)
- مخطط "ممكن" يطمح إلى توفير الشغل لأكثر من مليون مغربي - (35)
- مغاربة يسخرون من تصميم القميص الجديد للمنتخب - (34)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة يسخرون من تصميم القميص الجديد للمنتخب
أَثار القميص الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم الخاص بنهائيات كأس العالم روسيا 2018، الذي تم الكشف عنه أول أمس الجمعة، موجة سخرية عارمة في صفوف الجماهير المغربية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اندهش الجميع من تصميم القميص الذي سيظهر به "أسود الأطلس" في أكبر عرس كروي على المستوى العالمي، في وقت اختارت المنتخبات الأخرى المشاركة بقمصان ذات جودة وتصميم روعي فيهما تاريخها.
وانتقد الجمهور المغربي بشدّة قميص المنتخب الوطني الجديد الذي تم وصفه بـ"البئيس"، إذ يفتقر للإبداع بتصميم في غاية البساطة، وألوان خافتة، مؤكدين أن شركة "أديداس" استعانت بقميص قديم وأضافت عليه شعار الجامعة الملكية، في وقت أحسنت إنتاج قمصان منتخبات أخرى عالمية، مثل المنتخب الألماني، والأرجنتيني، ومنتخبات أخرى تحمل نفس العلامة التجارية التي ترعى قميص المنتخب المغربي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وهاجمت فئة عريضة مسؤولي الجامعة الملكية للكرة، الذين وافقوا على التصميم الجديد لقميص "الأسود" في كأس العالم روسيا 2018، إذ تم تشبيهه بقمصان الدوريات الرمضانية لافتقاده حس الإبداع أو الاجتهاد. كما تمت المطالبة بإعادة النظر في هذه القمصان قبل الظهور بها في المونديال، خصوصا أن الشركة ذاتها أنتجت قمصانا رائعة لمنتخبات أخرى.
وظهرت مجموعة من التصاميم الخاصة بشباب "الفايسبوك"، تتميّز بالابتكار والإبداع، خصوصا أن الأمر يتعلق بتمثيل راية المغرب في أكبر المحافل الكروية العالمية. كما تعرّضت شركة "أديداس" لوابل من الانتقادات، آخرها تلك التي جاءت من الدولي السابق عبد السلام وادو، الذي نشر "تدوينة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "انتظرنا 20 سنة لرؤية قميص مثل هذا..يجب أن أعترف بأن أديداس سخرت منا".
وأضاف وادو في "التدوينة" نفسها: "حتى لو صنع في درب غلف أو درب عمر سيكون أكثر إبداعا. عليهم أن يعيدوا النظر في التصميم، مازال هناك وقت".
تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم قميص المنتخب الوطني الجديد، الخاص بالمشاركة في مونديال روسيا، في أحد محلات "أديداس" في الدار البيضاء، بحضور اللاعب الدولي السابق عبد العزيز بودربالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
صدق من قال بأن عندنا ثخمة في التصخيص
واش الديفو فينا...
بدلوا زي ديال البوليس.... حالتو و زادوها بداك السروال المخنش... و الجيوبا اللي فجناب السروال علاش؟ ...
بدلوا زي ديال المنتخب.... 1920 قبل الترايخ و زيد رجع لور
أعباد الله ديروا لينا غير كوبيي كولي من شي دولة كون حنا زدنا لقدام...
هاذ المسؤولين 1 من 3
1 بغاو يبقاوا فبلاصتهوم
2 عندهم شي رؤية خارقة لا تلاحظ بالعين المجردة
3 كيبغيوا يقتاصدوا باش يشيطوا ما يديروا فجيوبهم
الله يجيب شي طيارة بوراقها... فهاذ البلاد ماكاينش معاهم
لكن الكرة تُلعب على أرضية الميدان و لا علاقة لها بالقمصان....
ايوا على الله دوك السبنيول ايشوفو من حالنا او نبقاو فيهم او مايزيروش معانا اللعب...
حيت ايران و البرتغال الربح مضمون
خاصة انه ضد المغرب في تنظيم كاس العالم....
اما الكارثة و الطامة الكبرى هي ان تكون قد كلفتنا ميزانية كبيرة و النتيجة ما عبر عنه هؤلاء ...