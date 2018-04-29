بطولة العرب .. أرقام وأموال تغري أندية مغربية

هسبورت - محمد فنڭار*

تغُري الجوائز المالية للبطولة العربية لكرة القدم الفرق المغربية الثلاثة التي تشارك في نسخة هذه السنة، إذ رفعت اللجنة المنظّمة من قيمة الجوائز، رغم الإقصاء من الأدوار الأولى للدوري.

وسيضمن الوداد والرجاء البيضاويان المشاركان في نسخة هذه السنة مبلغ 175 ألف دولار في حالة تجاوزهما الدور الأول، إذ يواجه الوداد فريق أهلي طرابلس الليبي، والرجاء فريق السلام زعرتا اللبناني، بينما سيواجه الفتح الرياضي في حالة تجاوزه الدور التمهيدي إما فريق الأهلي المصري أو الترجي التونسي.

وسترتفع الجوائز إلى 200 ألف دولار في حالة الوصول إلى ربع نهائي المسابقة، أما صاحب المركز الثالث والرابع فسينال 600 ألف دولار؛ فيما خصصت لحامل اللقب 6 ملايين دولار، والوصيف سيحصل على مبلغ مليوني ونصف مليون دولار.

وتتطلّع الفرق المغربية إلى بلوغ أبعد مراحل هذه البطولة من أجل انتعاشة خزينتها، إذ تعد الأرقام قياسية بشكل كبير مقارنة مع ما تحصده نظير مشاركتها الإفريقية، أو حتى التتويج بلقب البطولة المغربية، إذ يحصل المتوّج بالدوري الوطني على قيمة 300 مليون سنتيم، وهو مبلغ لا يساوي حتى قيمة سفريات الأندية طيلة المشاركة في بطولات قارية.

وحصد فريق الترجي التونسي لقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم العام الماضي، بعد فوز مثير وصعب على حساب الفيصلي الأردني، بنتيجة 3/2، بإستاد الإسكندرية، وحصل على مبلغ 2.5 ملايين دولار، قيمة جائزة المركز الأول، بينما نال الفيصلي نصف مليون دولار. ولعبت النسخة السابقة بنظام المجموعات، وشارك فيها فريق مغربي وحيد وهو الفتح الرياضي.

معلوم أن الاتحاد العربي لكرة القدم قرّر السماح للفرق المشاركة في كأس العرب للأندية الأبطال بتسجيل 5 لاعبين أجانب، ضمن قائمة الـ30 لاعبًا، المتاحة لكل فريق؛ وذلك خلال اجتماع فني قبل مراسيم سحب القرعة، حضره عبد الهادي السكيتيوي، ممثلا عن فريق الوداد البيضاوي، والحاج موصاطيف، ممثلا للجنة المؤقتة للرجاء البيضاوي.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com