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كُتّاب وآراء
الرجاء يكتفي بتعادل أبيض مع "الماط" في البيضاء
تعادل فريق الرجاء البيضاوي بميدانه مع المغرب التطواني، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة 27 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وعقب هذا التعادل ارتقى فريق الرجاء البيضاوي، الذي له مباراة ناقصة مع "سريع وادي زم"، إلى المركز السادس بمجموع 41 نقطة إلى جانب فريق الدفاع الحسني الجديدي، الذي يحل مساء اليوم، أيضا، ضيفا على الكوكب المراكشي .
أما فريق المغرب التطواني، الذي تحسنت نتائجه في الدورات الثماني الأخيرة، بستة انتصارات منها خمسة متتالية وتعادلين، فانفرد بالمركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.