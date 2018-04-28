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الرئيسية | رياضة | الرجاء يكتفي بتعادل أبيض مع "الماط" في البيضاء

الرجاء يكتفي بتعادل أبيض مع "الماط" في البيضاء

الرجاء يكتفي بتعادل أبيض مع "الماط" في البيضاء
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 28 أبريل 2018 - 20:23

تعادل فريق الرجاء البيضاوي بميدانه مع المغرب التطواني، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة 27 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وعقب هذا التعادل ارتقى فريق الرجاء البيضاوي، الذي له مباراة ناقصة مع "سريع وادي زم"، إلى المركز السادس بمجموع 41 نقطة إلى جانب فريق الدفاع الحسني الجديدي، الذي يحل مساء اليوم، أيضا، ضيفا على الكوكب المراكشي .

أما فريق المغرب التطواني، الذي تحسنت نتائجه في الدورات الثماني الأخيرة، بستة انتصارات منها خمسة متتالية وتعادلين، فانفرد بالمركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متسائل السبت 28 أبريل 2018 - 20:34
مشات البطولة هاد الماتش هو ليكان غيعتق الرجاء او يرجعها للمنافسة
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2
2 - FARHAT السبت 28 أبريل 2018 - 20:39
تهانينا للمغرب التطواني بالعادل ونتمنى له البقاء في القسم الأول
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11
3 - intidam السبت 28 أبريل 2018 - 21:04
الرجاء البيضاوي ضيعت الكثير من الفرص للتسجيل وضياع الكثير من التمريرات
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