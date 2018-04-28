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الرئيسية | رياضة | ثاباتيرو: أدعم تنظيم "مونديال 2026" في المغرب

ثاباتيرو: أدعم تنظيم "مونديال 2026" في المغرب

ثاباتيرو: أدعم تنظيم "مونديال 2026" في المغرب
هسبريس ـ إفي
السبت 28 أبريل 2018 - 22:00

أعرب رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، اليوم السبت عن دعمه لملف ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 ، وقال إنه "يعمل جاهدا من أجل أن يستضيف المغرب هذا الحدث".

وجاءت تصريحات ثاباتيرو أثناء مشاركته في "القمة العالمية الثالثة لمناطق بلا جوع" التي تنظمها مدينة كوينكا الإكوادورية.

ويظهر رئيس الحكومة السابق في مقطع فيديو مُرسل لوسائل الإعلام، وهو يشير إلى أن تنظيم مونديال 2026 سيكون إنجازا كبيرا للمغرب.

وزاد ثاباتيرو: "أقولها علانية أنني أدعم ملف ترشح المغرب للمونديال. المغرب بلد يشهد تطورا كبيرا وإصلاحات، كما يمتلك جماهير عاشقة لكرة القدم. الجميع يمكن أن يذهب هناك للاستمتاع بالمونديال".

وأضاف بأن ترشح المملكة سيكون له اثر إيجابي على إسبانيا، نظرا للتقارب الجغرافي بين البلدين، والذي سيسمح للإسبان بإمكانية متابعة البطولة في البلد الجار.

وبسؤاله حول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنظيم مونديال 2026 ، أجاب: "أختلف تماما مع ترامب، وبشكل خاص في هذه النقطة".

وكان ترامب قد وجه تحذيرا ضمنيا عبر حسابه على شبكة "تويتر" للدول التي لا تدعم ملف الترشح المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والي ينافس المغرب على الفوز بهذا الشرف.

وسيعلن مؤتمر "الفيفا" الملف الفائز بتنظيم مونديال 2026 في 13 يونيو المقبل، بالعاصمة موسكو، قبل دورة المونديال التي تستضيفها روسيا هذا الصيف، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليوز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - amine el alaoui السبت 28 أبريل 2018 - 22:12
Thank you mr tapatéro for supporting us organizing this international show =)
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2 - متغرب السبت 28 أبريل 2018 - 22:14
ولماذا لم يقولها رأيس الويزاء الدي يحكم إسبانيا الآن
يضحكون على العرب لي شد لنتريت كي جي المغرب

البلد الوحيد في ؤروبا لم يعترف بي رخصة سياقه المغربية من فئة C+CE+D اكبر عنصريين هم الاسبان في اتجاه المغرب
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3 - farid السبت 28 أبريل 2018 - 22:19
يهددون من يدعم ملفنا للمونديال ويقومون معنا بالمناورات من أجل الحرب مع الجيران ? حتى إذا فشلت الخطة الأولى نجحت التانية ...هههههه
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4 - منعم السبت 28 أبريل 2018 - 22:24
لما لا وإسبانيا ستكون من أكبر المستفيدين اقتصاديا بعد المغرب في حال فوزه بالمراهنة. تصورو كم سيارة ستمر على اسبانيا وكم رحلة جوية ستزداد وكم من ليال مبيت وووو..مصلحة إسبانيا وفرنسا ودول الجوار بما فيها الجزائر تقتضي تأييد ودعم الملف المغربي.
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5 - الفيلسوف السبت 28 أبريل 2018 - 22:31
نريد ان يستضيف المغرب كأس العالم لانه سوف يساهم في الرقي و الازدهار بالبلد
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6 - kyoussef السبت 28 أبريل 2018 - 22:40
الحمد لله بلدنا الحبيب المغرب ينعم بالامن والامان و الاستقرار من جهة والموقع الجغرافي المميز من جهة اخرى
والجدير بالذكر ان الأجانب يدعمون ملفنا لتنظيم هذا الحدث العالمي لكن الجيران الاشقاء هداهم الله لايدعمونا ولا يدعموا اخوانهم في الدين والملة
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7 - faroukbela السبت 28 أبريل 2018 - 22:44
هذا مضمون من الجارة الشمالية الف شكرا من الجارة الجنوبية لكم ثاباتيرو
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8 - Driss السبت 28 أبريل 2018 - 22:45
هاد المسؤولين الاسبان حتى تيشدوا التقاعد و انسحبوا من المسؤولية عاد تيقولم حنا مع المغرب وتندعمو المغرب.... دبا تصريحاتك خليها عندك ماتنفع ما تضر
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