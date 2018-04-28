ثاباتيرو: أدعم تنظيم "مونديال 2026" في المغرب

هسبريس ـ إفي

أعرب رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، اليوم السبت عن دعمه لملف ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 ، وقال إنه "يعمل جاهدا من أجل أن يستضيف المغرب هذا الحدث".

وجاءت تصريحات ثاباتيرو أثناء مشاركته في "القمة العالمية الثالثة لمناطق بلا جوع" التي تنظمها مدينة كوينكا الإكوادورية.

ويظهر رئيس الحكومة السابق في مقطع فيديو مُرسل لوسائل الإعلام، وهو يشير إلى أن تنظيم مونديال 2026 سيكون إنجازا كبيرا للمغرب.

وزاد ثاباتيرو: "أقولها علانية أنني أدعم ملف ترشح المغرب للمونديال. المغرب بلد يشهد تطورا كبيرا وإصلاحات، كما يمتلك جماهير عاشقة لكرة القدم. الجميع يمكن أن يذهب هناك للاستمتاع بالمونديال".

وأضاف بأن ترشح المملكة سيكون له اثر إيجابي على إسبانيا، نظرا للتقارب الجغرافي بين البلدين، والذي سيسمح للإسبان بإمكانية متابعة البطولة في البلد الجار.

وبسؤاله حول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنظيم مونديال 2026 ، أجاب: "أختلف تماما مع ترامب، وبشكل خاص في هذه النقطة".

وكان ترامب قد وجه تحذيرا ضمنيا عبر حسابه على شبكة "تويتر" للدول التي لا تدعم ملف الترشح المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والي ينافس المغرب على الفوز بهذا الشرف.

وسيعلن مؤتمر "الفيفا" الملف الفائز بتنظيم مونديال 2026 في 13 يونيو المقبل، بالعاصمة موسكو، قبل دورة المونديال التي تستضيفها روسيا هذا الصيف، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليوز.