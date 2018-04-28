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كُتّاب وآراء
الدفاع الحسني الجديدي يهزم الكوكب بخماسية
تفوق فريق الدفاع الحسني الجديدي خارج ميدانه على الكوكب المراكشي بخمسة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على أرضية الملعب الكبير بمراكش، برسم منافسات الدورة ال27 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وتعاقب على تسجيل أهداف الفريق "الدكالي" كل من سايمون مسوفا (د10) وعدنان الوردي (د16) وفابريس غايل نغاه (70د) وأيوب نانح (د87) وبلال المكري (90+4) ، فيما وقع هدفي الفريق المراكشي اللاعبان، ياسين الذهبي (د4) وعبد القادر قاضي (د38).
وقفز فريق الدفاع الحسني الجديدي عقب هذا الفوز من المركز السادس إلى الثاني بمجموع 44 نقطة، مقلصا الفارق إلى ثلاث نقاط عن المتصدر اتحاد طنجة (47ن)، الذي سيستضيف غدا في قمة الدورة الوداد البيضاوي.
أما فريق الكوكب المراكشي فظل في المركز الثاني عشر بمجموع 29 نقطة رفقة فريق شباب الريف الحسيمي، الذي تعادل في وقت سابق اليوم مع مضيفه أولمبيك خريبكة بهدف لمثله.