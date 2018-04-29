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الرئيسية | رياضة | لجنة أخلاقيات "الفيفا" تبرئ ضيوف وسامورا

لجنة أخلاقيات "الفيفا" تبرئ ضيوف وسامورا

لجنة أخلاقيات "الفيفا" تبرئ ضيوف وسامورا
هسبورت - أمال بلحاج*
الأحد 29 أبريل 2018 - 15:25

كشفت صحيفة "نيوز" الدولية، أن لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي، قد أغلقت ملف السكرتيرة العامة فاطمة سامورا، لانعدام أي مضمون للشكوى، التي رُفعت ضدها خلال الأيام الأخيرة، حيث تم اتهامها بإخفاء صلة القرابة التي تجمعها باللاعب السنيغالي السابق الحاجي ضيوف، الذي يعتبر سفيرا للملف المغربي المرشح لاحتضان كأس العالم 2026.

وأصافت الجريدة ذاتها، أن غرفة التحقيق بلجنة الأخلاقيات التابعة لـ"الفيفا"، أجرت تحقيقا في موضوع سامورا، واتضح لها أنه لا وجود لأي علاقة قرابة بين السكرتيرة العامة وسفير الملف المغربي الحاج ضيوف، لذلك تقرر إغلاق هذه القضية بصفة نهائية، حسب بلاغ لجنة الأخلاقيات.

وكان السنغالي الحاجي ضيوف، اللاعب الدولي السابق وسفير ملف ترشّح المغرب لاحتضان "مونديال2026"، قد نفى الادعاءات التي ربطته بعلاقة قرابة مع فاطمة سامورا، الكاتبة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي واجهت من خلالها الأخيرة اتّهامات من لدن الجهاز الكروي العالمي.

وأكد ضيوف في تصريح لـ"هسبورت"، قائلا: "ليس كل من يحمل اسم دوبون في فرنسا وسميث في إنجلترا ينتمون إلى عائلة واحدة، صحيح أن بلدا واحد يجمعنا، ونفتخر بانتمائنا إلى السنغال، كما أكن احتراما كبيرا لهذه السيدة التي بصمت على مسار مميّز، أظهر للعالم نموذج المرأة الإفريقية الناجحة"، مردفا "أعتبر فاطمة سامورا بمثابة الأخت الكبرى، ونشترك نفس الشغف داخل أسرة كرة القدم".

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