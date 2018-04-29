محكمة "طاس" وطلب الحدادي .. زلزال منتظر في "فيفا" أو "الأسود"؟

هسبورت - محمد أمين متبار*

على بعد أيام قليلة عن الموعد الذي حدده منير الحدادي، لاعب فريق ديبروتيفو ألافيس الإسباني، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لاستخلاص رد نهائي بخصوص الطلب الذي تقدما به لمحكمة التحكيم الرياضي "طاس"، بدأت التعليقات تتزايد حول انعكاس فكرة إقحام اللاعب ضمن تشكيل المنتخب المغربي المشارك في "المونديال"، وهو الذي لم يخض أي دقيقة بقميص المنتخبات الوطنية.

ويرجح أن يحدث أي قرار إيجابي لمحكمة التحكيم الرياضي رجة في دواليب الاتحاد الدولي، الذي سيجد نفسه مضطرا لتغيير قانون اللاعب، وما سيليه من تغييرات كبيرة، بفتح المجال أمام عديد اللاعبين الدوليين لتغيير جنسيتهم الرياضية.

وتحدث متابعون عن "خطورة" إقحام اسم اللاعب ضمن المؤهلين للمشاركة في نهائيات كأس العالم، في حال قبول الطلب المقدم إلى "طاس"، معتبرين الأمر تهديدا لاستقرار "الأسود" وضربا لجهود التجانس والتناغم، الذي سهر المدرب الفرنسي هيرفي رونار على خلقه داخل كواليس المنتخب.

ويشهد مركز الهجوم في المنتخب المغربي تنافسا حادا بين عدد مهم من اللاعبين المحترفين أو المحليين، حيث أظهر مهاجمون كثر في الآونة الأخيرة رغبة جامحة لحمل قميص "الأسود"، ومنهم من عاد من بعيد لفرض نفسه مثل ياسين بامو، مهاجم نانط الفرنسي، إضافة لأيوب الكعبي، لاعب نضة بركان، ووليد أزارو، لاعب الأهلي المصري، يضاف إليهم مهاجمون ألفوا الحضور الدائم كخالد بوطيب وعزيز بوحدوز.

ويفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقديم لائحة أولية من 35 لاعبا بالنسبة للمنتخبات المتأهلة لنهائيات روسيا، في حدود 14 ماي المقبل، قبل إرسال لائحة نهائية من 23 لاعبا في الرابع من يونيو المقبل على أبعد تقدير.

وينتظر أن يجد الناخب الوطني صعوبة في إدماج منير الحدادي ضمن تشكيله الرسمي لمباريات المونديال لصعوبة الانسجام ضمن طريقة لعبه وأسلوب المنتخب المغربي، علما أن لاعبين كثر داخل الفريق الوطني لم يستأنسوا بالأسلوب الجديد للعب رونار إلا بعد مرور فترة من الزمن، حيث بات أداء المنتخب يتطور باستمرار خلال السنتين الأخيرتين، أي منذ استلام المدرب الفرنسي زمام قيادة الأسود خلفا للإطار الوطني بادو الزاكي.

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