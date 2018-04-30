"فيفا" يدعو المغاربة إلى ختيار شعار "الأسود"

هسبورت - متابعة*

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، عبر موقعه الرسمي على الإمنرمن، مجموعة من الشعارات التي تم عرضها على مشجعي المنتخبات المتأهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ويأتي ذلك لاختيار أفضل تلك الشعارات، لوضعها على الحافلات التي ستخصص لنقل لاعبي المنتخبات المشاركة في المونديال.

واقترحت "الفيفا" 3 شعارات على الجماهير المغربية للتصويت عليها، والشعار الذي سيحصد أكبر عدد من الأصوات سيتم كتابته على الحافلة التي ستؤمن تنقل "الأسود" في روسيا، والشعارات المطروحة على الجماهير المغربية هي:

1- قلوب الشعب المغربي معكم يا "أسود الأطلس"

2 - نحن أمة، "أسود" في القلب، محاربون في الميدان

3 - "أسود الأطلس" فخر المغرب

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