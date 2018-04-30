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الرئيسية | رياضة | المصري صلاح يؤكد تعرضه لإهانة "كبيرة جدا"

المصري صلاح يؤكد تعرضه لإهانة "كبيرة جدا"

المصري صلاح يؤكد تعرضه لإهانة "كبيرة جدا"
هسبريس - متابعة
الاثنين 30 أبريل 2018 - 05:58

وجه المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، الأحد، اتهامات إلى جهة لم يحددها قال إنها سببت له "إهانة كبيرة جدًا".

وفي تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال صلاح "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا (ذلك)".

وتأتي التغريدة بالتزامن مع أزمته في الفترة الأخيرة مع اتحاد كرة القدم المصري حول استغلال صورته في إعلانات ترويجية دون الحصول على موافقته، ورفض الأخير عقد جلسة مع اللاعب لإيجاد حل لتلك المشكلة.

ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 48 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة خلفًا للجزائري رياض محرز.

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