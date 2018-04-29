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الرئيسية | رياضة | شباب خنيفرة يهزم الجيش وينعش آماله في البقاء

شباب خنيفرة يهزم الجيش وينعش آماله في البقاء

شباب خنيفرة يهزم الجيش وينعش آماله في البقاء
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 29 أبريل 2018 - 19:10

نجح فريق شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم، في اقتناص فوزا ثمينا على حساب مضيفه الجيش الملكي بعد أن تغلب عليه بهدفين لواحد اليوم الأحد في مباراة الجولة 27 من البطولة.

وافتتح الفريق "العسكري" النتيجة في حدود الدقيقة 22 عن طريق اللاعب إبراهيم البزغودي، فيما عدل اللاعب ساير سين للفريق الخنيفري في الدقيقة 67، قبل أن يحرز المدافع محمد الشيبي، هدف الفوز في حدود الدقيقة 76.

ومكن هذا الانتصار فريق شباب أطلس خنيفرة من بلوغ النقطة 29 في المركز 12، منعشا بذلك حظوظه في المنافسة على البقاء ضمن أندية الدرجة الأولى في باقي الجولات، في المقابل بقي رصيد الجيش الملكي في حدود النقطة 36 في الصف التاسع.

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