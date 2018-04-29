التعادل ينصف قمة اتحاد طنجة والوداد البيضاوي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

أنهى التعادل السلبي نتيجة المواجهة التي جمعت بعد زوال اليوم الأحد بين فريقي اتحاد طنجة لكرة القدم وضيفه الوداد الرياضي البيضاوي، برسم الجولة 27 من منافسات الدوري الاحترافي.

وتميزت دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى، بتحركات واندفاع مبكر من لاعبي الفريقين، اتمرث من جانب الفريق "الطنجاوي" خلق المهاجم أحمد حمودان، أولى فرص التهديف في الدقيقة الخامسة، حيث كان اللاعب قريبا من هزم الحارس الودادي ياسين الخروبي، لولا التدخل الناجح والموفق للمدافع أمين العطوشي.

وعرف إيقاع الجولة الأولى تراجعا نسبيا خلال دقائق الثلث الثاني مقارنة مع الدقائق الأولى للمواجهة، إذ غابت في ظلها محاولات التهديف من الجانبين، لتبقى الكرة منحصرة في وسط الميدان، قبل أن تتاح أبرز فرصة في الجولة الأولى للاعب إسماعيل الحداد، في حدود الدقيقة 28، والتي ضيع من خلالها فرصة إحراز أولى أهداف الفريق البيضاوي في المواجهة.

وواصل لاعبو الفريقين، بحثهم عن فك شفرة دفاع كل طرف خلال باقي أطوار النصف الأول من المواجهة، غير أن تحركاتهم الهجومية غابت عنها اللمسة الأخيرة والفعالية، لتنهي صافرة الحكم عبد الرحيم اليعكوبي، فتراته بالتعادل السلبي.

وتواصلت مجريات النصف الثاني للنزال، على وقع تبادل الفريقين بعض فرص التهديف، إذ كان أول تهديد من جانب أصحاب الأرض عن طريق تسديدة قوية لنعيم أعراب في الدقيقة 50 تصدى لها بنجاح الحارس الخروبي، قبل أن يرد الفريق الأحمر بفرصة مماثلة بعد أربعة دقائق من ذلك، بواسطة وليد الكرتي.

وضغط أبناء المدرب فوزي البنزرتي، على مرمى "فرسان البوغاز" خلال دقائق النصف الثاني من الشوط الثاني بحثا عن ممرات في الخط الخلفي للفريق الخصم، في المقابل قابلها أبناء إدريس المرابط، بحذر واحتراز دفاعي ملحوظ خلال مجمل فترات الجولة الثانية، فيما كان أيوب الخاليقي، قريبا من هز شباك الفريق البيضاوي برأسية مركزة في الدقيقة 75.

وعاد المهاجم "الطنجاوي" مهدي النغمي ليضيع فرصة أخرى في الدقيقة 78، وبعده سيل من الفرص المماثلة في الدقائق الأخيرة من كرات مرتدة، في المقابل غابت التحركات الهجومية للفريق البيضاوي خلال الفترات الأخيرة، لينهي الحكم عبد الرحيم اليعكوبي، أطوار المباراة باقتسام الفريقين لنقاط قمة الجولة 27.

وعزز فريق اتحاد طنجة صدارته لترتيب البطولة، حيث بلغ رصيده النقطة 48 ، في المقابل بلغ رصيد الوداد الرياضي النقطة 44 مناصفة مع الدفاع الجديدي.

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