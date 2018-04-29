الراسينغ البيضاوي يغادر رسميا إلى القسم الثاني

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

غادر فريق الراسينغ البيضاوي لكرة القدم بشكل رسمي إلى بطولة القسم الثاني، بعد خسارته اليوم الأحد أمام ضيفه النهضة الرياضية البركانية بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد، برسم الدورة 27 من البطولة.

وسجل للفريق البركاني كل من أيوب الكعبي في مناسبتين ( الدقيقة 18 و 40 ) و لابا كودجو في الدقيقة 70، في الوقت الذي سجل الهدف الوحيد للفريق البيضاوي اللاعب غيوم نيكيز، في حدود الدقيقة 62.

وتجمد رصيد الراسينغ البيضاوي بعد هذه الهزيمة في النقطة 17، ما حتم عليه المغادرة إلى بطولة القسم الثاني قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، في المقابل بلغ رصيد النهضة البركانية النقطة 37 في المركز الثامن مع مباراة ناقصة.

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