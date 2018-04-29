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الرئيسية | رياضة | قَميص "الأسود" يدفع جامعة كرة القدم إلى الاحتجاج ضد "أديداس"

قَميص "الأسود" يدفع جامعة كرة القدم إلى الاحتجاج ضد "أديداس"

قَميص "الأسود" يدفع جامعة كرة القدم إلى الاحتجاج ضد "أديداس"
هسبورت - أمال لكعيدا*
الأحد 29 أبريل 2018 - 21:00

عَلمت هسبورت، من مصادر مقرّبة من لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، أن هذه الأخيرة لم تراسل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص تدوينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي هدّد فيها الدول التي لن تصوّت لملف بلاده بحرمانها دعم الأمم المتحدة الأمريكية.

وأكّدت المصادر نفسها أن لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 والجامعة الملكية لكرة القدم فضّلتا عدم التصعيد بخصوص التدوينة المذكورة ومراسلة الفيفا بشأنها.

وتابعت: "التدوينة خدمت مصالحنا أكثر، بما أنها وضعت الفيفا في موقف محرج، وستجعل الاتحاد الدولي غير قادر على اتّخاذ أي موقف سلبي تجاه ملفنا وإلا فستكون رضخت لتهديدات ترامب.. تكفي كمية الانتقادات من الإعلام الأمريكي نفسه والأوروبي أيضا، التي لقيتها تغريدة الرئيس الأمريكي".

وفي موضوع منفصل، أكّدت مصادر جامعية لهسبورت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد بعثت بمراسلة إلى شركة "أديداس" تحتج فيها على الطريقة التي جرى بها تقديم قميص المنتخب المغربي في غياب تام للتنسيق مع الجامعة التي كانت تعوّل على تقديمه في حفل، تتخلله ندوة صحافية.

وأضافت المصادر أن الجامعة لم تكن تعلم بأن الشركة ستقدم القميص يوم الجمعة، فضلا عن أن القميص الذي تم تقديمه ليس رسميا، وإنما احتياطي؛ الأمر الذي جر الانتقادات على شكله.

وزادت أن الجامعة ستتوصّل بشكل القميص الرسمي في الأيام القليلة المقبلة قبل تقديمه في حفل رسمي، بحضور وسائل الإعلام وشخصيات رياضية وازنة.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربي الأحد 29 أبريل 2018 - 21:08
يسحاب ليهم المغاربة ايسكتو ليهم دايرين لينا كور او عطي لعور ، حشوما يتسما هداك قميص منتخب
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6
2 - rabii الأحد 29 أبريل 2018 - 21:10
je sw tt a fait d accord avec cette strategie. mais le plus important c de profiter de tte chose qui peut nous aider. mais pour le commision marocaine il faut essayer de tirer plus de voix des pays hesitants et notamment ceux comme malte. luxembourg sangapour etc et qui sont loin de football.
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-1
3 - youssef meh sygh الأحد 29 أبريل 2018 - 21:14
نريد نتائج لتسعدنا جميعا انشاء الله .اما الاقمصه ليست هي التي ستلعب هي تستر الاجسام لا اقل ولا اكتر
نتمنى من الله التوفيق لمنتخبنا ولتونس ومصر وكدالك السعوديه
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4
4 - OTM-MR $$$ الأحد 29 أبريل 2018 - 21:15
يجب الصرامة في مثل هاذه المواقف مع الشركة المسؤلة (adidas) لان اي مقابلة تبقى في التاريخ اذن يجب تمثيل التاريخ بأكمل وجه من الناحية الكروية و القميص الوطني ليكون التمثيل مشرف
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5
5 - ملاحظ الأحد 29 أبريل 2018 - 21:18
ههه..." وأضافت المصادر أن الجامعة لم تكن تعلم بأن الشركة ستقدم القميص يوم الجمعة، " ومن أين أتى عزيز بودربالة الذي كان حاضرا ؟ هل تمّ اختطافه وإنزاله هناك بالباراشوت ؟ هههه..أم أنه أمام الإغراءات المالية للدعاية وحب الظهور أمام الكاميرات جعله لم يكلّف نفسه حتى إخبار رؤسائه بأنه سيحضر حفل تقديم قميص الفريق الوطني ؟؟؟ التنسيق كان يجب أن يتم مع بودربالة أولا قبل أن يتم مع أديداس لأنه هو من كان عليه إخباركم بذلك حتى وإن لم تكونوا تعلموا بالموعد ولا بمن سيقدّم القميص لتعبّروا عن موقفكم حينها وليس بعد فوات الأوان
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5
6 - كوايري الأحد 29 أبريل 2018 - 21:23
ما اتسائله هو ما دور الجامعة في تصميم هذا القميص، اظن انه من السذاجة ان تعطى التعليمات لشركة ما دون ان يكون للجامعة رأيا في شكل القميص وشكله وتصميمه. شخصيا هذا القميص لم يعجبني ولا يتوفر على اي علامة مغربية ويظهر كذلك رخيص الثمن.
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2
7 - Abdessamad الأحد 29 أبريل 2018 - 21:24
ترامب لمبغاش اصوت ليه على بلادوا في تنظيم كأس العالم اعلن عليه الحرب و لا اقطع ليه المساعدات..و شوف الديموقراطية و المساوات لتتعناو بيه الكفار .....كذبة ختارعوه و صدقوه العرب
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4
8 - tornadoguy الأحد 29 أبريل 2018 - 21:27
c'est ce que on appel la politique
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1
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