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كُتّاب وآراء
قَميص "الأسود" يدفع جامعة كرة القدم إلى الاحتجاج ضد "أديداس"
عَلمت هسبورت، من مصادر مقرّبة من لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، أن هذه الأخيرة لم تراسل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص تدوينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي هدّد فيها الدول التي لن تصوّت لملف بلاده بحرمانها دعم الأمم المتحدة الأمريكية.
وأكّدت المصادر نفسها أن لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 والجامعة الملكية لكرة القدم فضّلتا عدم التصعيد بخصوص التدوينة المذكورة ومراسلة الفيفا بشأنها.
وتابعت: "التدوينة خدمت مصالحنا أكثر، بما أنها وضعت الفيفا في موقف محرج، وستجعل الاتحاد الدولي غير قادر على اتّخاذ أي موقف سلبي تجاه ملفنا وإلا فستكون رضخت لتهديدات ترامب.. تكفي كمية الانتقادات من الإعلام الأمريكي نفسه والأوروبي أيضا، التي لقيتها تغريدة الرئيس الأمريكي".
وفي موضوع منفصل، أكّدت مصادر جامعية لهسبورت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد بعثت بمراسلة إلى شركة "أديداس" تحتج فيها على الطريقة التي جرى بها تقديم قميص المنتخب المغربي في غياب تام للتنسيق مع الجامعة التي كانت تعوّل على تقديمه في حفل، تتخلله ندوة صحافية.
وأضافت المصادر أن الجامعة لم تكن تعلم بأن الشركة ستقدم القميص يوم الجمعة، فضلا عن أن القميص الذي تم تقديمه ليس رسميا، وإنما احتياطي؛ الأمر الذي جر الانتقادات على شكله.
وزادت أن الجامعة ستتوصّل بشكل القميص الرسمي في الأيام القليلة المقبلة قبل تقديمه في حفل رسمي، بحضور وسائل الإعلام وشخصيات رياضية وازنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
نتمنى من الله التوفيق لمنتخبنا ولتونس ومصر وكدالك السعوديه