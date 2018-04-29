مولودية وجدة ويوسفية برشيد يصعدان إلى الصفوة

هسبورت من الرباط

تمكن فريق المولودية الوجدية، رسميا، الصعود إلى قسم الصفوة بعد فوزه عصر اليوم الأحد بهدف لصفر، على فريق اتحاد سيدي قاسم في الجولة ماقبل الأخيرة من منافسات البطولة الاحترافية في قسمها الثاني.

ووصل الفريق الوجدي، بعد فوزه في مباراة اليوم، النقطة 57، مستفيدا من خسارة رجاء بني ملال أمام وداد تمارة بملعب الأخير، بهدفين دون مقابل، في وقت كان تعادل يوسفية برشيد أمام الرشاد البرنوصي 2-2 كفيلا بمنحه بطاقة الصعود.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com