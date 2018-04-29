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الرئيسية | رياضة | حسنية أكادير ينعش حظوظه للمنافسة على اللقب‎

حسنية أكادير ينعش حظوظه للمنافسة على اللقب‎

حسنية أكادير ينعش حظوظه للمنافسة على اللقب‎
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 29 أبريل 2018 - 22:30

حسم فريق حسنية أكادير لكرة القدم، النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته اليوم الأحد بضيفه سريع واد زم، برسم الجولة 27 من البطولة، بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد.

وتمكن اللاعب فوزي عبد الغني، من هز شباك سريع واد زم مبكرا في حدود الدقيقة الثانية، ليحافظ رفاقه على تقدمهم في النتيجة إلى غاية إنهاء الحكم كريم صبري، مجريات النزال.

وأنعش حسنية أكادير حظوظه للمنافسة على اللقب خلال الجولات المتبقية، حيث رفع رصيده إلى النقطة 45 في الصف الثاني وراء المتصدر اتحاد طنجة بفارق ثلاث نقاط، في المقابل عقدت الهزيمة وضعية سريع واد زم في أسفل الترتيب، بعد أن تجمد رصيده في النقطة 28 في المركز قبل الأخير.

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