24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0306:3813:3017:0720:1321:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. المغاربة وهجرة الوطن (5.00)

  2. "فاجعة أم الربيع" تسلط الضوء على تهميش "سيدي أحمد الخدير" (5.00)

  3. مُومن: غياب التخطيط والتكوين يضعف تطور كرة القدم المغربية (5.00)

  4. جريدة "8 مارس" تعود إلى النضال النسائي في صيغة إلكترونية (5.00)

  5. عريضة إلكترونية تطالب بفرض رسوم الدخول على سياح المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | البارسا يتوج بلقب "الليغا" في ليلة تألق ميسي

البارسا يتوج بلقب "الليغا" في ليلة تألق ميسي

البارسا يتوج بلقب "الليغا" في ليلة تألق ميسي
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 29 أبريل 2018 - 21:50

أثبت برشلونة أنه ملك كرة القدم الإسبانية في العقد الأخير، بعدما توج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، والسابعة في النسخ العشر الأخيرة للمسابقة، عقب فوزه الكبير 4 / 2 على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين للبطولة.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 86 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، ليستعيد لقب المسابقة الذي غاب عنه في الموسم الماضي لمصلحة منافسه العتيد ريال مدريد، قبل ثلاث مراحل على انتهاء البطولة.

في المقابل، تأكد هبوط ديبورتيفو لدوري الدرجة الثانية برفقة ملقه ولاس بالماس، بعدما توقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

رغم الخسارة، قدم ديبورتيفو أفضل عروضه هذا الموسم في المسابقة، حيث كان ندا حقيقيا لبرشلونة خاصة في الشوط الثاني للمباراة، وكان بإمكان لاعبيه تسجيل أكثر من هدفين لولا سوء الحظ الذي لازمهم في الكثير من الأحيان، لتحسم خبرة لاعبي برشلونة النقاط الثلاث لمصلحتهم في النهاية.

افتتح البرازيلي فيليب كوتينيو التسجيل لبرشلونة في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 38 من صناعة النجم الأوروجواياني لويس سواريز.

استغل ديبورتيفو حالة الهدوء التي انتابت لاعبي برشلونة، ليسجل لاعباه لوكاس بيريز وإيمري كولاك هدفين في الدقيقتين 40 و64.

في الدقائق الأخيرة، تقمص ميسي دور البطولة بعدما أحرز الهدفين الثالث والرابع لبرشلونة في الدقيقتين 82 و85 من صناعة سواريز أيضا، ليحكم قبضته على صدارة هدافي المسابقة برصيد 32 هدفا، بفارق ثمانية أهداف أمام أقرب ملاحقيه منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

وبذلك، توج الفريق الكتالونى بالثنائية المحلية "الدوري الإسباني وكأس الملك" فى موسم واحد للمرة الثامنة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تحقيقا لهذا الإنجاز، متفوقا بفارق ثلاث مرات على أقرب ملاحقيه أتلتيك بلباو، وأربع مرات على غريمه ريال مدريد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - abdessalam الأحد 29 أبريل 2018 - 22:04
الفرقة الوحيدة فالعالم لي كاتدي جوج ألقاب و جمهورها كاعي ... ضسرتونا و الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - صلاح الدين ايوب الأحد 29 أبريل 2018 - 22:04
نحن الأبطاال ⁦, ديما بارصااااا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - nezha de rabat الأحد 29 أبريل 2018 - 22:06
Bravo bravo bravo barsa....mais siempre real
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - غوبر فريد الأحد 29 أبريل 2018 - 22:08
قوس ياقواس البطولة والكاس!!!
البارسا بطلة بامتياز وميسي ساحر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - علاء الأحد 29 أبريل 2018 - 22:11
ديما بارصااااااااااااا.........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - نيييييييييييشان الأحد 29 أبريل 2018 - 22:13
مبروك للبارصا و ديييييما بارصا.و اما بالنسبة لفريق ديبرتيفو خسارة ان يكون مصير متل هدا النادي النزول إلى الدرجة التانية ومع المستوى الدي ابانه في هده المقابلة.يمكن القول عنه انه فريق لم يكن محظوظ طيلة جولات البطولة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - salam الأحد 29 أبريل 2018 - 22:29
اش غتعطنا البرصا الله اعفو عل الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.