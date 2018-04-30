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الرئيسية | رياضة | فرحة عارمة تعم برشيد بعد صعود فريق اليوسفية

فرحة عارمة تعم برشيد بعد صعود فريق اليوسفية

فرحة عارمة تعم برشيد بعد صعود فريق اليوسفية
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 30 أبريل 2018 - 15:11

تعيش مدينة برشيد فرحة عارمة بعد تحقيق فريق يوسفية برشيد لكرة القدم الصعود إلى القسم الوطني الأول من البطولة الاحترافية، لأول مرة في تاريخ فريق عاصمة أولاد حريز، بعد انتهاء المقابلة التي جمعته بفريق الرشاد البرنوصي بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

واحتشد الحريزيون ومحبّو الفريق أمام مقر عمالة برشيد، وجابوا بعض الشوارع بالمدينة، للتعبير عن فرحتهم رفقة اللاعبين والطاقم الإداري والتقني بتحقيق حلم الصعود الذي راود فريق اليوسفية ما يفوق 90 سنة.

نور الدين البيضي، رئيس فريق يوسفية برشيد رئيس المجلس الإقليمي لبرشيد، عبر في تصريح صحافي عن فرحته بهذا الصعود الذي جاء "بفضل مجهودات مشتركة من كل من عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي وساكنة المدينة؛ بحيث أجمع الجميع هذه السنة على أنه لا خيار أمام الفريق إلا تحقيق الصعود إلى القسم الصفوة"، بتعبيره.

سعيد الصديقي، مدرب فريق يوسفية برشيد، قال من جهته إن "اللحظة ستظل ذكرى راسخة في أذهان ساكنة أولاد احريز، بعدما كان الجميع مصمّما على تحقيق الصعود إلى القسم الاحترافي لأول مرّة في تاريخ الفريق".

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