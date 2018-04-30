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كُتّاب وآراء
مدرب إسبانيا يعلن "قائمة المونديال" يوم 18ماي
يعتزم مدرب منتخب إسبانيا جوليان لوبيتيغي الإعلان في 18 ماي المقبل عن تشكيلة منتخب "لا روخا" لخوض مونديال روسيا 2018.
وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أن لوبيتيغي سيعلن في 18 ماي عن تشكيلة اللاعبين الذين سيشاركون في المونديال الذي سينطلق في 14 يونيو القادم.
وقبل الذهاب إلى روسيا، من المرتقب أن تواجه وديا سويسرا في 3 يونيو المقبل في فياريال ولاحقا ستلعب أمام تونس في 15 يوليو كراسنودار بروسيا.
وتخوض إسبانيا غمار المونديال ضمن المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال والمغرب وإيران.