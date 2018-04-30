المغرب ضمن 20 منتخبا مرشحا للفوز بكأس العالم

هسبريس من الرباط

كشفت دراسة لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، نشرت الاثنين، أن المغرب حلّ في المرتبة الـ19 ضمن المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2018.

وفي الدراسة ذاتها حلت إسبانيا، حاملة لقب 2010، في المرتبة الأولى للظفر بكأس العالم في روسيا الصيف المقبل أمام البرازيل وفرنسا، بينما جاءت ألمانيا، حاملة لقب النسخة الأخيرة في البرازيل عام 2014، في المركز الرابع أمام إنكلترا وبلجيكا والأرجنتين.

وحلّت البرتغال، بطلة النسخة الأخيرة لكأس أوروبا عام 2016، في المركز التاسع أمام سويسرا، أما روسيا، البلد المضيف، فجاءت في المرتبة الـ14 على لائحة المنتخبات المرشحة للفوز باللقب في 15 يوليوز في موسكو، أمام الأوروغواي وبولندا.

ولتحديد ترتيبه، استخدم المركز الدولي للدراسات الرياضية، وهو مؤسسة مقرها في نوشاتيل بسويسرا والتي أنشأها فيفا، مؤشر "القوة" الذي يعتمد على متوسط النسبة المئوية لمباريات الدوري التي تم لعبها منذ 1 يوليوز 2017 من قبل 23 لاعبا الأكثر استخداما لكل منتخب خلال التصفيات مع متوسط المستوى الرياضي للأندية التي يلعبون في صفوفها.

وعلى صعيد آخر أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، حصول منتخبات القارة المتأهلة إلى مونديال روسيا الصيف المقبل على مبلغ قدره 2 مليون دولار لكل منهم كدعم مالي للتجهيز للعرس العالمي.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، "ستحصل كل من الفرق الإفريقية الخمسة التي تأهل لكأس العالم بروسيا وهي مصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس على مبلغ مقداره 2 مليون دولار من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) حتى يتسنى لهم الاستعداد على النحو الأمثل للمونديال".