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الرئيسية | رياضة | المغرب ضمن 20 منتخبا مرشحا للفوز بكأس العالم

المغرب ضمن 20 منتخبا مرشحا للفوز بكأس العالم

المغرب ضمن 20 منتخبا مرشحا للفوز بكأس العالم
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:07

كشفت دراسة لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، نشرت الاثنين، أن المغرب حلّ في المرتبة الـ19 ضمن المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2018.

وفي الدراسة ذاتها حلت إسبانيا، حاملة لقب 2010، في المرتبة الأولى للظفر بكأس العالم في روسيا الصيف المقبل أمام البرازيل وفرنسا، بينما جاءت ألمانيا، حاملة لقب النسخة الأخيرة في البرازيل عام 2014، في المركز الرابع أمام إنكلترا وبلجيكا والأرجنتين.

وحلّت البرتغال، بطلة النسخة الأخيرة لكأس أوروبا عام 2016، في المركز التاسع أمام سويسرا، أما روسيا، البلد المضيف، فجاءت في المرتبة الـ14 على لائحة المنتخبات المرشحة للفوز باللقب في 15 يوليوز في موسكو، أمام الأوروغواي وبولندا.

ولتحديد ترتيبه، استخدم المركز الدولي للدراسات الرياضية، وهو مؤسسة مقرها في نوشاتيل بسويسرا والتي أنشأها فيفا، مؤشر "القوة" الذي يعتمد على متوسط النسبة المئوية لمباريات الدوري التي تم لعبها منذ 1 يوليوز 2017 من قبل 23 لاعبا الأكثر استخداما لكل منتخب خلال التصفيات مع متوسط المستوى الرياضي للأندية التي يلعبون في صفوفها.

وعلى صعيد آخر أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، حصول منتخبات القارة المتأهلة إلى مونديال روسيا الصيف المقبل على مبلغ قدره 2 مليون دولار لكل منهم كدعم مالي للتجهيز للعرس العالمي.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، "ستحصل كل من الفرق الإفريقية الخمسة التي تأهل لكأس العالم بروسيا وهي مصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس على مبلغ مقداره 2 مليون دولار من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) حتى يتسنى لهم الاستعداد على النحو الأمثل للمونديال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - nabillll الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:26
المغرب ان شاء الله سيلعب كرة نضيفة
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5
2 - omar الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:29
بقي شهر و نصف على حلول المونديال. بالتوفيق لفريقنا الوطني الحبيب 3>
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3
3 - المسلم المغربي الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:29
نعم بطبيعة الحال كل شيء ممكن حسابيا هناك نسبة ولكن الواقع شيء آخر فمثلا المنتخبات الاخرى لا تهتم بمثل هذه الارقام ولكن المهم عندهم هو تكوين الاعبين بطريقة احترافية والعمل اما نحن فننتظر الصدفة وهذا امر معيب جدا لان القانون الكوني في جميع الاشياء هو الاخذ بالاسباب من اجل الوصول الى هدف معين اما غير ذلك فهو مضيعة للوقت
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4 - marocchino الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:34
واش المغرب ديالنا و لا المغرب ديال شي قارة اخرى
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4
5 - hawaii 005 الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:34
حتى ياخدوا كأس إفريقيا ثلاثة مرات متتالية بعدا ونقولوا عدنا منتخب واعر
الله يجيبنا في الصواب وصافي
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6 - الاحلام الوردية الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:36
الفوز على اسبانيا يعادل الفوز بكأس العالم أليس كدلك...
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7 - Soufiane الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:40
إلا سلكنا غير من هاد المجموعة يتسمى إنجاز ولكن إلا قلتو غناخدو غراف الدنيا غنقولم ضحكتوني ضحكتوني حتى طارت ....
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0
8 - M z M الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:41
كفانا نفخ فهاذ المنتخب (مع احترامي لكل ما قدمته العناصر طيلة مشوارالتاهل)....نتحدت وكاننا فزنا بالامم الافريقية لنكون من الرشحين(ههههه) بالفوز بكاس العالم.....!
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9 - عابر سبيل الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:42
هههه...هادو بعدا ضمنو للمغرب المرور للدور الثاني ...هذا بعدا فال ديال الخير خاص غير الملاعبية دياولنا يكملو من عندهم.
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10 - Zouhir الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:45
إلا ربي نجانا من هاد لمجموعة ممكن نلعبو فالربع والشعب غادي يقول الله يجعل لبركة
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11 - محسن الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:46
حذاري من تصديق أو حتى التفكير في فهم هذا الخبر!
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12 - مغربي الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:46
الدراسة تضحك على المغرب وملفه فلنكن واقعين فأهل مكة ادرى بشعابها
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