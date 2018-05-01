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الرئيسية | رياضة | صلاح نجم ليفربول يتوج بلقب جديد في إنجلترا

صلاح نجم ليفربول يتوج بلقب جديد في إنجلترا

صلاح نجم ليفربول يتوج بلقب جديد في إنجلترا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 12:50

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب في استفتاء رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتأهب فيه اللاعب مع ليفربول للمواجهة المرتقبة على ملعب روما الإيطالي غدا الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا ، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول 5 / 2 يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم الثلاثاء أن محمد صلاح بات بذلك أول لاعب أفريقي يتوج بجائزة الأفضل في استفتاء رابطة كتاب كرة القدم بإنجلترا ، ويأتي ذلك عقب تتويجه قبل أيام بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

كذلك يعد صلاح أول لاعب من ليفربول يفوز في استفتاء الكتاب ، منذ تتويج لويس سواريز ، اللاعب الحالي لبرشلونة الإسباني ، بالجائزة في موسم2013 / 2014 .

وفي الاستطلاع الذي شمل نحو 400 عضوا بالرابطة ، تفوق صلاح على كيفن دي بروين بفارق يقل عن 20 صوتا ، حسب ما أشارت له "إندبندنت".

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