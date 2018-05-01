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كُتّاب وآراء
كأس العالم بروسيا ينهي أطول جولة في التاريخ
عاد كأس العالم اليوم إلى روسيا قادما من اليابان بعد أطول جولة في تاريخ المونديالات بعدما زار 50 دولة وقطع قرابة 150 ألف كلم.
ووصل الكأس إلى مدينة فالديفوستوك على متن طائرة خاصة في يد جلبرتو سيلفا، بطل العالم مع البرازيل في 2002 والعارضة الروسية ناتاليا فوديانوفا.
وسيتم عرض الكأس اليوم في ساحة بوسط فالديفوستوك، ثم ستغادر بعدها إلى وسط سيبريا، نوفوسيبيريك، وستتوقف في بعض المدن الروسية قبل أن ينتهي بها المطاف في موسكو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو قد أعلنا في شتنبر 2017 انطلاق المرحلة الاولى من رحلة الكأس التي جابت خلالها 16 مدينة روسية حتى 16 يناير.
وفي المرحلة الثانية بين يناير وأواخر أبريل، زارت الكأس 66 مدينة في 50 دولة ورآها 330 ألف شخص مباشرة.
وستختتم الجولة في ملعب لوجنيكي بموسكو الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية للمونديال بين روسيا والسعودية في 14 يونيو