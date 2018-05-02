أزمة رياضية ومادية تضرب موسم المغرب الفاسي

هسبورت - محمد أمين متبار*

طَبّقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الاثنين، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، القاضي بخصم ثلاث نقاط من رصيد المغرب الرياضي الفاسي في دوري الدرجة الثانية للموسم الجاري، وذلك بسبب "التأخر في تسديد المستحقات المادية للاعبه البرازيلي السابق كليتون فرانكو".

وأرجع أحمد المرنيسي، رئيس "الماص"، في تصريح خص به "هسبورت"، التأخّر في تسديد مبلغ 18 مليونا سنتيما، وهي المستحقات العالقة للاعب البرازيلي، لمحامي الأخير، مؤكّدا أنه أخطأ في إرسال تفاصيل الحساب البنكي لإدارة المغرب الفاسي، قبل أن يعود لتكرار نفس الخطأ في مراسلة ثانية.

وأكّد المرنيسي أن فريقه يجهّز ملفا متكاملا بمساعدة جامعة الكرة لإثبات حسن نية النادي الفاسي وإلغاء عقوبة خصم النقاط، مردفا: "الماص يحمي نفسه من خلال الوثائق البنكية التي تثبت وجود تحويلات مالية للحساب البنكي للاعب في الآجال القانونية. نحن لا نتحمل مسؤولية الخطأ الذي وقع فيه محامي كلايتون. هناك ملف بجميع التفاصيل سيرسل إلى اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي من أجل إعادة النظر في العقوبة التي أقرتها منذ شهر وطبقتها اليوم جامعة الكرة".

وأشار رئيس المغرب الفاسي إلى أن النقاط التي تم سحبها من رصيد الفريق لم تعد ذات أهمية، بعد تحديد الفريقين الصاعدين إلى قسم "الصفوة" ووجود الفريق خارج دائرة المهدّدين بالنزول إلى قسم الهواة، مضيفا "رغم ذلك سندافع عن مصالحنا لأننا لن نتحمّل مسؤولية غيرنا"، في إشارة إلى محامي اللاعب كلايتون.

وكانت جامعة الكرة قد أكّدت في بلاغ لها أن "تسديد المغرب الفاسي لجزء من المستحقات المالية للاعبه كليتون فرانكو، كان خارج الآجال القانونية التي حدّدها الاتحاد الدولي لكرة القدم"، مضيفة عبر بلاغ في موقعها الرسمي.. "تطالب اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، فريق المغرب الرياضي الفاسي، بتسديد ما تبقى من فوائد التأخير في أقرب الآجال، لتفادي تعرضه لعقوبات جديدة"، وتبلغ "فوائد التأخير" مليون سنتيم مغربي أو أقل.

ويتخبّط المغرب الفاسي، الذي فاز بثلاثية كأس العرش وكأس الكاف 2011 والكأس الإفريقية الممتازة سنة 2012، في مشاكل عدة منذ بداية الموسم الكروي الجاري، حيث كانت مكونات النادي قد أعلنت الموسم الحالي سنةً للعودة إلى قسم "الكبار"، قبل أن يشتعل المكتب المسير بمشاكل داخلية أضيفت إلى المشاكل المادية، وذلك رغم فوزه بكأس العرش سنة 2016 ومشاركته في كأس "الكاف"، وهو في القسم الثاني منذ موسمين.

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