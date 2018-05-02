الوداد يختار الحل السهل للسفر إلى جنوب إفريقيا

هسبورت -عمر الشرايبي*

اختار الوداد الرياضي أسهل حل للسفر إلى العاصمة الجنوب إفريقية "جوهانسبورغ"، لمواجهة "صان داونز" عن الجولة الأولى من دور مجموعات دور أبطال إفريقيا، بسفره عبر رحلة عادية ستعرف محطة توقف بالغابون.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن بعثة الوداد الرياضي ستنطلق من مطار الدار البيضاء صباح اليوم في رحلة مباشرة نحو "لييروفيل" الغابونية مدتها خمس ساعات ونصف، ثم ستغير مسارها نحو رحلة جديدة إلى "جوهانسبورغ" ستمتد لما يقارب الخمس ساعات، وستضم اللاعبين المسجلين في اللائحة الإفريقية، وكذا الطاقم التقني والإداري، والطاقم الطبي المرافق للنادي.

وستصل البعثة صباح يوم الخميس، حيث برمج المدرب التونسي فوزي البنزرتي، حصتين تدريبيتين فقط، الأولى مساء يوم الخميس وستكون خاصة بإزالة العياء وبعض التداريب الخفيفة، على أن تجرى الحصة الثانية يوم الجمعة القادم في توقيت المباراة، على أرضية ملعب "Lucas Masterpieces Moripe Stadium"، وفق ما تنص عليه قوانين الكونفدرالية الإفريقية، والتي اعتادت عليها الفرق الضيفة.

ووضعت القرعة فريق الوداد الذي ضمه المستوى الأول إلى جانب فرق إفريقية قوية، أمام كل من حوريا كوناكري الغيني وماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي وكذا "أس سبورت" الطوغولي.

وتوج الوداد الرياضي بالنسخة السابقة من دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، فيما حاز مازميبي الكونغولي على لقب كأس الكاف على حساب سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

وسبق للفريق المغربي أن تقابل مع "صان داونز" في نسخة السنة الماضية في محطة ربع النهائي، حيث خسر ذهابا بهدف نظيف في جنوب إفريقيا، قبل أن يتجاوزه إيابا بمدينة الرباط بضربات الترجيح، بعدما عدل النتيجة وأنهى المباراة منتصرا بهدف نظيف، ليضرب موعدا مع اتحاد العاصمة الجزائري في نصف النهائي.

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