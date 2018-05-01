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الرئيسية | رياضة | ريال مدريد يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:40

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي عبر التعادل مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني 2-2 اليوم الثلاثاء في إياب المربع الذهبي للبطولة.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب "أليانز أرينا" بفوز الريال 2-1 ليتفوق النادي الإسباني 4-3 في مجموع المباراتين.

وتقدم جوشوا كيميتش بهدف لبايرن في الدقيقة الثالثة، ولكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 11.

وعاد بنزيمة وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني، ثم سجل الكولومبي خاميس رودريجيز المعار من ريال مدريد للنادي البافاري، هدف التعادل في الدقيقة 63.

ويلتقي ريال مدريد في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع بين روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي غدا الأربعاء، علما بأن ليفربول حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 5-2.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - نبيييلللل الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:48
واش ريال هيا البارصا لعز ريال مدريد
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1
2 - dadesman الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:49
arbitrage arbitrage arbitrage arbitrage arbitrage arbitrage arbitrage arbitrage
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-6
3 - رشيد من Köln الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:49
ريال مدريد عندها الحض فقط بايرن ميونيخ الألماني كان أفضل ويستحق الفوز مع الأسف ..
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0
4 - ريالي الى الابد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:49
هنيئا للريال مدريد ملك الأبطال ولا عزاء للحاقدين هلا مدريد
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2
5 - ريالي واه الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:52
الريال في نهائي لكل من سيفتحو ن أفواههم أعطوني موعد النهائي متى سيقام وبعد ذالك انتقدو الريال كما تشاؤون سامحوني لن أقرأ التعليقاتكم لأنني الأن استعد للأحتفال والفرحة الغامرة
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6 - Nabil الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:54
une qualification pour le Real aux forceps, ricraque,en grosse difficultés.... on verra bien pour la finale
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-1
7 - بارصا البطل الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:56
بركاتك يا الشيخ زيدان هل رأيتم الهدف الثاني للربال إنه من عمل الشيطان. عين زيدان تذوب الحديد.
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3
8 - yassssssssssin settat الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:56
لولا لحض لكانت الريال في خبر كان وبراعت رجل المبارات حارس مرمى الريال
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-1
9 - واحد من الرعية الثلاثاء 01 ماي 2018 - 22:00
الريال مدينة بتأهلها إلى الثلاثي شقير الحكم التركي الذي ظل وفيا لنهج محاباة الفريق الملكي و تغاضى عن ضربتي جزاء للبايرن و للحارس الكارثة الذي يعوض نويير و لمولر الذي كان بمثابة ديكور في الهجوم البافاري .
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10 - منصف الثلاثاء 01 ماي 2018 - 22:00
نعم للمرة الثالثة بفضل الحظ والحكام واللعب على المرتدات
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