ريال مدريد يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

هسبريس من الرباط

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي عبر التعادل مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني 2-2 اليوم الثلاثاء في إياب المربع الذهبي للبطولة.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب "أليانز أرينا" بفوز الريال 2-1 ليتفوق النادي الإسباني 4-3 في مجموع المباراتين.

وتقدم جوشوا كيميتش بهدف لبايرن في الدقيقة الثالثة، ولكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 11.

وعاد بنزيمة وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني، ثم سجل الكولومبي خاميس رودريجيز المعار من ريال مدريد للنادي البافاري، هدف التعادل في الدقيقة 63.

ويلتقي ريال مدريد في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع بين روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي غدا الأربعاء، علما بأن ليفربول حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 5-2.