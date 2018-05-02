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الرئيسية | رياضة | إجراءات أمنية مشددة تسبق مباراة روما وليفربول

إجراءات أمنية مشددة تسبق مباراة روما وليفربول

إجراءات أمنية مشددة تسبق مباراة روما وليفربول
هسبريس - إفي
الأربعاء 02 ماي 2018 - 13:55

وضعت الشرطة الإيطالية في روما خطة استثنائية لفرض الأمن قبل وبعد مباراة اليوم بين فريقي روما وليفربول التي ستقام على ملعب الأوليمبيكو في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد وقوع أعمال شغب في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب آنفيلد الأسبوع الماضي.

وستقوم الشرطة الإيطالية بنشر أكثر من ألف عنصر في محيط الأولمبيكو، كما أن نادي روما سيتولى مسئولية تأمين الملعب من الداخل بنشر نحو ألف فرد أمن خاص.

ونشرت أجهزة الأمن الإيطالية بيانا حددت فيه إجراءات تأمين مشجعي ليفربول البالغ عددهم خمسة آلاف شخص.

وتنص الخطة التي نشرتها الشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي على الحد من تناول المشروبات الكحولية، خاصة في فترات الليل، كما حددت المناطق التي يمكن لعشاق "الريدز" التجمع بها قبل التوجه إلى المباراة.

يشار إلى أن أعمال شغب قد اندلعت بعد مباراة الذهاب التى انتهت بفوز ليفربول على روما (5-2) الثلاثاء الماضي.

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