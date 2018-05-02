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الرئيسية | رياضة | فيفا يقترح كأس عالم مصغرة للمنتخبات كل عامين

فيفا يقترح كأس عالم مصغرة للمنتخبات كل عامين

فيفا يقترح كأس عالم مصغرة للمنتخبات كل عامين
هسبريس - رويترز
الأربعاء 02 ماي 2018 - 15:40

اقترح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة، بمشاركة ثمانية منتخبات، كل عامين دون المساس بكأس العالم.

وستكون البطولة الجديدة، التي تعرف باسم "الثمانية الكبار"، بمثابة الدور النهائي لمسابقة الدوري العالمي للأمم والتي تعد ضمن خطط طموحة لتطوير كرة القدم العالمية ويعتقد الفيفا أنه يمكن بيع حقوقها مقابل 25 مليار دولار لمدة 12 عاما.

وفي خطاب اطلعت عليه رويترز قال إنفانتينو إن مجموعة غير محددة من المستثمرين عرضوا 25 مليار دولار للحصول على حقوق البطولة التي يريد إقامتها في أكتوبر و/أو نوفمبر من كل عام فردي بدءا من 2021.

وفي المقابل ووفقا لهذا المقترح سيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حاليا كل أربع سنوات قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم.

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