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حكيمي يغيب عن معسكر المنتخب في سويسرا
الخميس 03 ماي 2018 - 00:50
أَكّدت تقارير صحفية، الأربعاء، صعوبة تواجد أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد، في معسكر المنتخب المغربي، المنتظر إقامته في سويسرا، يوم 22 من شهر ماي الجاري.
وسيغيب حكيمي عن المعسكر الإعدادي لنهائيات كأس العالم بسبب ارتباطه بخوض نهائي دوري الأبطال مع فريقه الإسباني، يوم 26 من هذا الشهر.