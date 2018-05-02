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كُتّاب وآراء
"السريع" يبتعد عن الخطر على حساب الرجاء
نجح فريق سريع وادي زم في الابتعاد عن مراكز الخطر ضمن سبورة ترتيب البطولة الوطنية "اتصالات المغرب"، إثر تمكّنه من كسب ثلاث نقط ثمينة، عشية اليوم، على حساب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي الذي فشل في إنعاش حظوظه للوصول إلى الوصافة.
المباراة التي جرت على أرضية الملعب البلدي لمدينة وادي زم، برسم اللقاء المؤجل عن الجولة 24 من البطولة الوطنية للمحترفين، انتهت بفوز أصحاب الأرض على الضيوف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وهي النتيجة التي أنعشت آمال محبّي فريق سريع وادي زم، وأثارت في الوقت ذاته غضب الجماهير البيضاوية.
وجاءت نتيجة المباراة بعد شوط أول اتّسم برغبة كل فريق في تسجيل هدف السبق خلال الدقائق الأولى من اللقاء. ورغم حصول عبد الله ديارا، مهاجم فريق سريع وادي زم، على ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، لم يفلح زميله هشام العروي في ترجمتها إلى هدف، بسبب نجاح الحارس أنس الزنيتي في حماية مرماه.
الدقائق الموالية لضياع فرصة التسجيل عرفت اندفاعا قويا لأصحاب الأرض، من أجل تدارك الوضع وإسعاد الجماهير التي حضرت بكثافة، وهو ما تأتى للمهاجم هشام العروي الذي انفرد بحارس فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، وسجّل هدف السبق في تمام الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.
وعرفت الدقيقة 30 طرد الحارس أنس الزنيتي بحصوله على ورقة حمراء، نتيجة إمساكه الكرة خارج مربع العمليات، ما دفع مدرب الرجاء الرياضي إلى استبدال المهاجم عبد الكبير الوادي بالحارس محمد بوعميرة؛ فيما تمكن عبد المولى برابح من استغلال ضربة الخطأ وترجمها إلى هدف ثان في الدقيقة 33.
تلقي الرجاء البيضاوي هدفين أثار غضب جماهيره، إذ عمل أفراد منها على رمي لاعبي الفريق البيضاوي بأحذية وقنينات فارغة، مرددين في الوقت ذاته شعارات ضد المدرب، فيما واصل لاعبو "السّريع" محاولاتهم لإضافة أهداف أخرى، خاصة في الدقيقة 45 التي انفرد فيها عبد الله ديارا بالحارس بوعميرة، دون أن يتمكن من تسجيل الهدف.
أما الشوط الثاني من المقابلة فاتسمت دقائقه الأولى بالحيطة من جانب الفريقين، مع القيام بين الفينة والأخرى بمحاولات فاشلة انتهت أغلبها بتسديدات من بعيد، أو تدخل ناجح للحارسين محمد بوعميرة ومحمد بوجاد، قبل أن يتمكن محمود بنحليب، مهاجم فريق الرجاء الرياضي، من تسجيل هدف في الدقيقة 70.
الرغبة في تسجيل هدف التعادل دفعت فريق الرجاء البيضاوي إلى تكثيف الهجمات المرتدة، قبل أن ينجح عبد الله ديارا، مهاجم فريق سريع وادي زم، في مباغتة الضيوف وإضافة هدف ثالث في تمام الدقيقة 85، وهي النتيجة التي أطلق عليها الحكم سمير الكزاز صافرة نهاية المباراة، معلنا بذلك فوز أصحاب الأرض على الضيوف.
وبنتيجة المباراة بلغ رصيد فريق سريع وادي زم 31 نقطة، وانتقل بذلك من المركز ما قبل الأخير إلى المركز العاشر ضمن سبورة الترتيب، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي البيضاوي في 41 نقطة، مع بقائه في المركز 7 خلف فريق الفتح الرباطي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
VIVE HADOUMI ET SON AMI MOKTAR ET TAHA
ثانيا:مهزلة تحكيمية وتنظيمية لا تليق ببطولة يسمونها احترافية وولا تليق ببلد يدعي قدرته على تنظيم كاس العالم وهو لم ينظم حتى جمهور بارضية ملعب لا يبتعد الجمهور عن اللاعبين الا ببضع امتار وطوال المباراة يرمي بالقوارير على رؤوس لاعبي الرجاء ويشتم ويهدد كل لاعب وشتائمهم تصل لاسماع كل لاعب بفعل قرب هذا لجمهور من اللاعبين
مبارة فعلا مضحكة ومبكية بنفس الوقت وانت ترى اللاعبين يلعبون بخوف على سلامتهم .وتحكيم لا ندري هل تاثر ايضا بالجمهور واحس بالخوف ام انه دخل قبل المبارة متعمدا اهداء نقط الفوز لواد زم
قوارير تنزل على رؤوس اللاعبين وكلما خرجت الكرة لصالح الرجاء فلا ترجع.الدقيقة 77 حملة للرجاء وبنفس الوقت كرة زائده يرميها الجمهور بالملعب ثم مرة اخرى قبل الهدف الثالث يرمي لجمهور كرة اخرى بلملعب,هدف ثاني للرجاء صحيح لاغبار عليه وامام استغراب لجميع يرفضه الحكم وحتى لا عبي الرجاء لم يحتجون لانهم اصلا خافوا على سلامتهم بتسجيل هدف التعادل لذا لم يحتجوا
عموما احترم وادزم كلاعبين لانه وفريق خنيفرة دو لاعبين مبدعين لكن جمهور وادزم سيفقد احترامنا بعد هاته المبارة
Simply, shame on you....