تركي آل الشيخ يعتذر لجماهير الأهلي المصري

هسبريس - د ب أ

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، رسالة لجماهير الأخير.

كانت جماهير الأهلي المصري أبدت غضبها من رسالة آل الشيخ الأخيرة، التي أعرب فيها عن استعداده لدعم الفريق بمدرب ولاعبين من الطراز العالمي، عقب خروجه من بطولة كأس مصر على يد فريق الأسيوطي.

طالبت بعض الجماهير محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي بسحب الرئاسة الشرفية من تركي آل الشيخ.

كتب آل الشيخ، عبر حسابه الألكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "فسر البعض استعدادي للدعم السريع للنادي الأهلي بصفتي مشجعاً أهلاوياً قبل أن أكون رئيسا شرفيا للقلعة الحمراء، على أنه تدخل بل وحاول البعض من أصحاب المصالح الخاصة والأغراض البعيدة عن الرياضة أن يصوروا للجمهور الأمر على أهوائهم".

أضاف آل الشيخ "مشاعري ومحبتي تحركني دائما وسريعا نحو النادي الأهلي تأكيدا للعشق الذي أحمله تجاه هذا الكيان والرابط بيني وبين جماهيره الوفية".

وأوضح "فمثلما من حق أي أهلاوي أن يحزن ويغضب من الكبوة الأخيرة وغير المعتادة في السنوات الأخيرة.. حزنت وتحركت بنفس الدافع المحرك لأي أهلاوي حزين لنتائج ناديه ويأمل سريعا وضع حلولا فقط لا غير، فهذا هو حق الأهلي وجماهيره العظيمة علي وعلى كل محب، وأخيراً أكرر ما كتبت من قبل و أدعو الجماهير الحمراء للوقوف مع الفريق في ظروفه الحالية".

واختتم آل الشيخ رسالته قائلا "ولتكن مباراة الترجي الهامة هي عودة البطل للانتصارات في مشوار الوصول لمنصة التتويج الأفريقي والمشاركة في عرس كأس العالم للأندية من جديد بدعم وتكاتف الجميع".

كان الأهلي، الذي احتفظ بلقب الدوري المصري للموسم الثالث على التوالي وعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بلقب المسابقة المحلية برصيد 40 لقبا، خسر 1 / 2 أمام غريمه التقليدي الزمالك في الكلاسيكو المصري يوم الخميس الماضي، قبل أن يودع كأس مصر، الذي توج به في الموسم الماضي، أمام فريق الأسبوطي بدور الثمانية للمسابقة.