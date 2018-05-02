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الرئيسية | رياضة | المغرب التطواني يحقق خامس انتصار على التوالي

المغرب التطواني يحقق خامس انتصار على التوالي

المغرب التطواني يحقق خامس انتصار على التوالي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:00

فاز فريق المغرب التطواني، عشية اليوم بملعب سانية الرمل بمدينة تطوان، على ضيفه نهضة بركان بهدف دون مقابل، في المباراة المؤجلة عن الدورة الرابعة والعشرين للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم، وجاء هدف فريق "الحمامة البيضاء" من لدن اللاعب ياسين الحواصي في الدقيقة 55.

وعقب هذا الفوز، ضمن فريق المغرب التطواني، الذي تحسنت نتائجه في الدورات الـ11 الأخيرة، (8 انتصارات من أصل 9، منها خمسة متتالية وتعادلين وهزيمة واحدة)، بقاءه ضمن أندية الصفوة، بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد فريق نهضة بركان عند 37 نقطة في المركز الثامن.

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1 - عروب الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:08
يزيدو شي 5 الدورات تفوز المغرب التطواني بالبطولة...ههه
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