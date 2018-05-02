24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/05/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:59
|06:35
|13:29
|17:07
|20:16
|21:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟
- رضا دليل يكتب عن "المغرب الذي نرفض رؤيته"
- تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية بولاية جورجيا
- منظمة إيتا الانفصالية تتعهد بحل جميع هياكلها
- موقف قطر من قطع العلاقات مع إيران يسائل دبلوماسية المغرب
- الدكالي: "راميد" يشكو قلة الموارد البشرية .. و"سجل الفقراء" حل
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
المغرب التطواني يحقق خامس انتصار على التوالي
الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:00
فاز فريق المغرب التطواني، عشية اليوم بملعب سانية الرمل بمدينة تطوان، على ضيفه نهضة بركان بهدف دون مقابل، في المباراة المؤجلة عن الدورة الرابعة والعشرين للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم، وجاء هدف فريق "الحمامة البيضاء" من لدن اللاعب ياسين الحواصي في الدقيقة 55.
وعقب هذا الفوز، ضمن فريق المغرب التطواني، الذي تحسنت نتائجه في الدورات الـ11 الأخيرة، (8 انتصارات من أصل 9، منها خمسة متتالية وتعادلين وهزيمة واحدة)، بقاءه ضمن أندية الصفوة، بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد فريق نهضة بركان عند 37 نقطة في المركز الثامن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عروب الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:08
يزيدو شي 5 الدورات تفوز المغرب التطواني بالبطولة...ههه
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1