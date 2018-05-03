اختِيارات ذكية لرونار تسبق امتِحان "المُونديال"

هسبورت - محمد أمين متبار*

لَم يتبق أمام الناخب الوطني هيرفي رونار إلا 12 يوما فقط من أجل الكشف عن القائمة الأولية للمنتخب المغربي لكرة القدم، المكوّنة من 32 لاعبا، والتي ستدخل معسكرا إعداديا في سويسرا تحضيرا لنهائيات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل، والتي سيدشّنها "أسود الأطلس" بمواجهة منتخبات إيران، البرتغال ثم إسبانيا بعد غياب عن العرس العالمي دام 20 سنة.

وكان اختيار خصوم "الأسود" الثلاثة في مرحلة الإعداد بين 24 ماي الجاري و9 يونيو المقبل ذكيا من قبل المدرب الفرنسي للمنتخب، عبر تنظيم مواجهات أمام 3 منتخبات غير مؤهلة للنهائيات وهي أوكرانيا، سلوفاكيا ثم إستونيا على التوالي، من أجل تفادي كشف الأوراق أمام خصوم محتملين في الأدوار الموالية من جهة، وخوض هذه المواجهات باستحضار إمكانية التعرّض لإصابات قوية.

ورغم عدم كسب المنتخبات الثلاثة إحدى البطاقات المؤهلة إلى "المونديال" الروسي، إلا أن تصنيف كل من أوكرانيا (30 عالميا) وسلوفاكيا (29 عالميا)، يجعل الوديتين اللتين ستجريان على الأراضي السويسرية في 30 ماي و4 يونيو على التوالي، بمثابة محك حقيقي للمنتخب المغربي قبل دخول مرحلة التنافس الرسمي، منتصف يونيو المقبل، إضافة إلى المواجهة المنتظرة أمام المنتخب الإستوني (94 عالميا)، الذي سيستقبل "الأسود" على أرضه في 9 يونيو المقبل.

ولن يجد هيرفي رونار صعوبة في تحديد القائمة الأولية للمنتخب، بعد اعتماده على لائحة محدّدة طيلة الفترة الأخيرة، التي تلت نهائيات أمم إفريقيا، إذ يرتقب أن يوجّه الدعوة للأسماء المعتادة على الحضور الدائم في المنتخب، بغض النظر عن وضعيتها داخل الأندية التي تنتمي إليها، إضافة إلى الأسماء التي تألّقت هذا الموسم ، وبعثت إشارة قوية على كونها قادرة على تعويض أي اسم يمكنه أن يغيب اضطراريا عن "مونديال" روسيا، قبل تقليص القائمة إلى 23 لاعبا فقط في حدود 4 يونيو على أقصى تقدير.

وسيشرع "الأسود" في التوافد على معسكر المنتخب المغربي في المعمورة انطلاقا من 21 ماي الجاري، على أن تشد البعثة الرحال صوب سويسرا لدخول معسكر مغلق هناك، في 24 من الشهر نفسه، على أن يشد "الأسود" الرحال صوب روسيا عبر طائرة خاصة، من أجل وضع آخر اللمسات استعدادا لمباراة إيران في 15 يونيو المقبل.

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