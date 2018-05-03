جامعة الكرة تصرف مكافأة التتويج بـ"الشان"‎

هسبورت*

صَرفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للمنتخب المحلي مكافأة التتويج بلقب أمم إفريقيا "الشان" التي استضافها المغرب شهر يناير الماضي.

وحصل كل لاعب شارك في التتويج باللقب الأوّل في تاريخ الكرة المغربية، على 60 مليونا سنتيما، فيما نال المدرب جمال السلامي مكافأة مضاعفة.

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