حسنية أكادير ينفي التفاوض مع خليفة غاموندي‎

هسبورت*

نَفى المكتب المسيّر لفريق حسنية أكادير، الأخبار التي تتحدّث عن دخول إدارة الفريق في مفاوضات مع مدرب جديد، لخلافة المدرب الحالي ميغيل أنخيل غاموندي.

وأكّد بلاغ صادر عن الحسنية أن الأخبار الرائجة عارية من الصحة، نافيا في الوقت ذاته التفاوض مع أي مدرب سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وأضاف البلاغ أن غاموندي هو المدرب الذي سيقود النادي خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك من أجل إنهاء المشروع الرياضي الذي جاء من أجله.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com