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الرئيسية | رياضة | ليفربول يتجاوز روما ويتأهل إلى نهائي الأبطال

ليفربول يتجاوز روما ويتأهل إلى نهائي الأبطال

ليفربول يتجاوز روما ويتأهل إلى نهائي الأبطال
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:36

واصل ليفربول الانجليزي حلمه نحو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 13 عاما، عقب تأهله للمباراة النهائية للمسابقة القارية، رغم خسارته 2-4 أمام مضيفه روما الإيطالي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة اليوم الأربعاء.

استفاد ليفربول من فوزه الكبير ذهابا 5-2 على روما الأسبوع الماضي، ليفوز 7-6 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2007.

بادر النجم السنغالي ساديو ماني بالتسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل روما بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز جيمس ميلنر لاعب ليفربول هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15.

لم يهنأ روما بتعادله كثيرا، بعدما أعاد الهولندي جورجينهو فاينالدوم التقدم مجددا لليفربول في الدقيقة 25، فيما أضاف البوسني إيدين دزيكو هدف التعادل لروما في الدقيقة 52، وتكفل البلجيكي رادجا ناينجولان بتسجيل الهدفين الثالث والرابع لروما في الدقيقتين 87 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء .

بات ليفربول، الذي تلقى خسارته الأولى في النسخة الحالية للبطولة، أول فريق انجليزي يتأهل للمباراة النهائية في المسابقة القارية منذ ستة أعوام.

ترجع المرة الأخيرة التي تأهل فيها فريق انجليزي للنهائي الأوروبي إلى عام 2012، عندما توج تشيلسي باللقب على حساب بايرن ميونخ الألماني.

في المقابل، أخفق روما، الذي صعد للدور قبل النهائي في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، في الثأر من خسارته بركلات الترجيح أمام ليفربول في نهائي نسخة البطولة عام 1984.

ضرب ليفربول موعدا في المباراة النهائية التي ستقام بالعاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 ماي الجاري، مع ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقبا، ليعيدا إلى الأذهان لقائهما في نهائي البطولة عام 1981، الذي حسمه الفريق الانجليزي لصالحه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - بارصاوي الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:46
مبروك ليفربول ولكن بكل صراحة روما لعبو رجال
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2 - كوايري الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:48
ليفربول تأهل عن جدارة واستحقاق
أما الريال فالحظ و الحكم كالعادة ههههه
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3 - yassssssine settat الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:48
أتأسف للفريق الإيطالي على الإقصاء لم يستغل الفرص التي اتيحت له.برافو برافو خروج مشرف
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4 - امجوض الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:50
روما قدمت مقابلة رائعة وتستحق التأهل لولا الاخطاء الدفاعية و عدم احتساب ركلتي الجزاء الاولى التي اعلن الحكم انها تسلل والثانية التي لمست يد المدافع
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