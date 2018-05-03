غامبيا: تهديد ترامب لن يمنع من التّصويت للمغرب

هسبورت - عمر الشرايبي(كاريكاتير خالد كدّار)*

جَدّد الاتحاد الغامبي لكرة القدم دعمه للمغرب في سباقه من أجل نيل شرف احتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، مؤكّدا عدم انصياعه لضغوطات أي طرف من أجل الإدلاء بصوته خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المقرّر في 13يونيو المقبل، في العاصمة الروسية موسكو، من أجل الكشف عن هوية الفائز ما بين الملفين الأمريكي الشمالي والمغربي.

وصرّح لامين كابا، رئيس الاتحاد الغامبي، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "CGTN AFRICA"، قائلا "لأني مواطن إفريقي وبالنظر إلى الصداقة التي تربطني بالمغرب من خلال جهاز الكونفدرالية الإفريقية، فإننا لن نتراجع عن مساندتنا للملف المغربي من أجل احتضان مونديال2026، إيمانا منا بأنه ترشح يهم القارة الإفريقية ككل وليس فقط المغرب".

وتابع رئيس الجهاز الكروي الغامبي، قائلا "لا تزعجنا الضغوطات السياسية كما لا يخيفنا أن نجهر بدعمنا للملف المغربي، فعندما ستأتي المرحلة المناسبة سنؤدي واجبنا تجاههم"، في إشارة من لامين كابا إلى تصويت بلاده على ملف "موروكو2026" في حال بلوغه المرحلة النهائية، دون الاكتراث حاليا لما يحاول الخصم الأمريكي القيام به لعرقلة اللحمة الإفريقية الداعمة للمغرب.

وتأتي تصريحات المسؤول الرياضي الغامبي، في الوقت الذي عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل في سباق نيل شرف احتضان "مونديال2026" لكرة القدم، بعد أن وجّه، أول أمس الاثنين، دعوة علنية للدول الإفريقية من أجل دعم الملف الأمريكي الشمالي على حساب منافسه المغربي، وذلك على هامش زيارة رسمية للرئيس النيجيري محمد بوخاري إلى البيت الأبيض.

وكان ترامب قد هدّد، الجمعة الماضي، عبر تغريدة على "تويتر"، بسحب دعم الدول التي تصوت ضد ملف الترشح المشترك، قائلا "سيكون من المؤسف أن تصنع الدول التي دعمنا دائما تكتلا ضد ترشح الولايات المتحدة. لماذا يجب أن نواصل دعم الدول التي لا تدعمنا (بما فيها الأمم المتحدة).

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