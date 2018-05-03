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الرئيسية | رياضة | لاعبو الرجاء البيضاوي يحتجون بمقاطعة التداريب

لاعبو الرجاء البيضاوي يحتجون بمقاطعة التداريب

لاعبو الرجاء البيضاوي يحتجون بمقاطعة التداريب
هسبورت من الرباط*
الخميس 03 ماي 2018 - 15:06

قرر لاعبو الرجاء البيضاوي مقاطعة تدريب اليوم الخميس، استعدادا لمباراة يوم الأحد المقبل، أمام فيتا كلوب الأنغولي، وذلك بسبب حادث الاعتداء الذي تعرضوا له عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريق بسريع وادي زم ضمن البطولة الاحترافية.

ويشار إلى أن فريق الرجاء عاش ليلة مرعبة بعد اعتراض حافلة الفريق خلال عودتها من وادي زم ورشقها بالحجارة من طرف محسوبين على جماهير النادي، وهو ما تسبب في إصابات بليغة لحقت ببعض اللاعبين من بينهم محمد بنحليب وعبد الكبير الوادي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - abdou الخميس 03 ماي 2018 - 15:38
هل يعقل لفريق كالرجاء بين ليلة وضحاها أن ينزل إلى هادا المستوى وتدبدبت نتائجه أكيد أن الجماهير ملت من النتيجة أتمنى التوفيق للوداد
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2 - oujdi الخميس 03 ماي 2018 - 16:06
لقد صنعتم من فريق ضعيف فريق سميتموه بالعالمي و ما هو بذلك. أين الرجاء من الفرق العالمية كبرشلونة و ريال فلا تكذبو على انفسكم فالرجاء كجميع الفرق يمكنه أن يخسر. فوالله إن فريق وادزم احسن بكثير من فريقكم العالمي
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3
3 - yahya الخميس 03 ماي 2018 - 16:27
لمادا كل هادا ياجمهور الرجاء ؟المشكل ليس في الجمهور او في المحبين المشكل في المسؤلين هم سبب خراب الاندية عندنا الرءيس كيجي باش يقضي احوايجو مشي باش يخدم الفريق اقبل ميولي رءيس يهدر هدرة او ملي ينجح او اولي رءيس اتشوف او جه اخر اولي هو مول الفريق كلشي يفهم فيه الله يهدي مخلقت
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