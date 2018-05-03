لاعبو الرجاء البيضاوي يحتجون بمقاطعة التداريب

هسبورت من الرباط*

قرر لاعبو الرجاء البيضاوي مقاطعة تدريب اليوم الخميس، استعدادا لمباراة يوم الأحد المقبل، أمام فيتا كلوب الأنغولي، وذلك بسبب حادث الاعتداء الذي تعرضوا له عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريق بسريع وادي زم ضمن البطولة الاحترافية.

ويشار إلى أن فريق الرجاء عاش ليلة مرعبة بعد اعتراض حافلة الفريق خلال عودتها من وادي زم ورشقها بالحجارة من طرف محسوبين على جماهير النادي، وهو ما تسبب في إصابات بليغة لحقت ببعض اللاعبين من بينهم محمد بنحليب وعبد الكبير الوادي.

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