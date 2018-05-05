بونو: المشاركة في المونديال حلم جميع اللاعبين

هسبريس - إفي

اعتبر الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى جيرونا أن حصول فريقه على بطاقة التأهل للمنافسة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل سيمثل "ضربا من الجنون".

وقال الحارس المغربي في تصريحات لوكالة (إفي) "إننا فريق صاعد حديثا اظهر أنه يلعب بشكل جيد للغاية. اتمنى تحقيق الهدف بالوصول لأوروبا. سيكون (التأهل للدوري الأوروبي) مكافأة عظيمة للغاية".

وأوضح أن فريقه يتوق لحصد المركز السابع، قائلا "دائما ما نرغب في الفوز. إنه الشيء الوحيد الذي نبحث عنه".

وأبرز أنه يرغب بـ"شغف كبير" في خوض كأس العالم في روسيا الصيف الجاري مع المنتخب المغربي، موضحا "خوض المونديال يعد حلما لجميع اللاعبين".

وأضاف حارس منتخب المغرب الذي سيواجه في مرحلة المجموعات إسبانيا والبرتغال وإيران "الأمر يقترب تدريجيا وأعلم أن الاستعداد يتم عبر خوض هذه المباريات الثلاثة المتبقية (في الليغا) بشكل جيد".

وعلى الصعيد الشخصي، أوضح اللاعب الذي يرتدي قميص رقم "13" في جيرونا أنه يعيش افضل موسم في مسيرته وأنه تحسن "في عدة جوانب" في اطار لعبه في دوري الدرجة الأولى الإسباني.